Le robaron a una turista coreana mientras grababa un vivo en Twitch y el desesperante momento quedó filmado

Una streamer de Corea del Sur hacía una transmisión en directo, mientras disfrutaba de su paseo por la avenida Corrientes, cuando un ladrón le arrebató el celular y escapó por la línea B de Subte. La filmación en Twitch nunca se detuvo y la cámara registró en vivo toda la huida. Luego, el momento se hizo viral en las redes.

Se trata de Jinnytty, una influencer que había arribado hace un día a la Argentina y compartía sus primeros recorridas con su alrededor de 1 millón de seguidores. Su intención era mostrar el centro de la ciudad de Buenos Aires en un video IRL ("En la vida real").

No obstante, cuando llegó a pocos metros de la estación Florida de la línea B de subtes, se chocó con una persona y empezó la dramática fuga. El ladrón le robo el celular y huyo por las escaleras de la boletería, mientras los usuarios conectados seguían intercambiando mensajes impactados por lo que acababa de suceder.

" estoy="" stremeando"<="" b="">, gritaba la turista coreana, mientras perseguía al ladrón por la bajada del subte B. El celular transmitió durante un minuto la fuga del hombre, quien le tomó el celular de las manos, a menos de un día de haberse residido en Buenos Aires.



Por lo pronto, se desconoce si la mujer logró recuperar su teléfono o si el delincuente fue detenido luego por la Policía.

¿Quién es Jinnytty, la streamer coreana a la que le robaron en avenida Corrientes?



Yoo Yoonjin, más conocida como Jinnytty, tiene 30 años y es oriunda de Corea del Sur. Si bien se inició, como la mayoría de los streamers, jugando juegos en línea como Hearthstone y The Last of Us, saltó a la fama al realizar videos en formato IRL, que consta de realizar actividades al aire libre y dejarlas filmadas en directo.