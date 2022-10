Elon Musk confirmó la compra de Twitter y las acciones de la plataforma explotaron: qué dijo

Tras varios meses de disputa, Elon Musk confirmó la compra de Twitter por medio de un video en el que se lo ve ingresando a las oficinas de la red social con un lavabo y una carta abierta a los publicistas de la plataforma .

Cabe destacar que el video se trata de un juego de palabras el cual usa el doble sentido de la frase "let that sink in", la cuál significa tanto "dejen entrar ese lavabo" como "vayan aceptando esto" .

Entering Twitter HQ - let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Al margen del anuncio centrado en el humor, Musk también escribió una carta más larga en la cuál explica la situación de la red social a partir de ahora y el procedimiento que seguirá para comprar la plataforma .



"Quiero comunicar personalmente las razones por las que compré Twitter", comienza el mensaje del magnate sudafricano y suma: "Hay mucha especulación sobre por qué compré Twitter y qué pienso sobre la publicidad. La mayor parte está mal".

La carta de Musk sobre la compra de Twitter

"Adquirí Twitter porque es importante para el futuro de la civilización tener una zona pública digital común donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable y sin recurrir a la violencia", continúa el multimillonario.

" Actualmente existe un gran peligro de que las redes sociales se dividan en cámaras de eco de extrema derecha y extrema izquierda, en algo que genera más odio y termina dividiendo a nuestra sociedad ", alerta más adelante.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Otras cuestiones que menciona Musk durante su texto son los medios de comunicación, los títulos que buscan solo conseguir clics y la responsabilidad de todos los miembros de Twitter para crear una mejor red social .

"Compré la plataforma para poder ayudar a la humanidad que tanto amo", sigue la carta abierta y luego cierra: " El objetivo final es poder volver a Twitter la mejor plataforma del mundo para publicitar contenido. Construyamos un futuro mejor todos juntos ".