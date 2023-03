El proyecto millonario que quiere frenar Bill Gates: va en contra de Elon Musk y Justin Bieber

La tecnología y el desarrollo de software no es el único interés de Bill Gates, el fundador y ex director ejecutivo de Microsoft. Con el tiempo, el magnate fermentó una vocación filantrópica que lo llevó a invertir millones de dólares en soluciones para democratizar la educación y salud alrededor de todo el mundo.

A partir de esta pasión más humanista, el magnate se permitió cuestionar las acciones de varias empresas y figuras de renombre, que podrían aportar al cambio. Más recientemente, Elon Musk ocupó un lugar en la lista de criticados.

Concretamente, Gates apuntó contra el proyecto más ambicioso de Space X, la compañía de cohetes cofundada por Musk en 2002. Esta firma busca enviar vuelos tripulados a Marte y eventualmente colonizar el Planeta Rojo, lo que para Gates representa un completo desperdicio de dinero.

Bill Gates contra Elon Musk: qué es mejor que un viaje a Marte

Bill Gates, fundador de Microsoft.

Hace ya más de 4 años que empresas privadas como Space X y Virgin Gallactic compiten por ser los primeros en ofrecer viajes turísticos a la Luna y a Marte. Incluso, ya hay una lista de pasajeros que tienen un asiento reservado, como Justin Bieber y Leonardo DiCaprio.

Si bien este proyecto causa emoción e ilusión en muchas personas, Gates no sostiene una mirada tan positiva al respecto. En cambio, el empresario estadounidense comentó en una entrevista para la BBC, que preferiría pagar vacunas antes que viajar a Marte.

"En realidad, es bastante caro ir a Marte. Puedes comprar vacunas contra el sarampión y salvar vidas por u$s 1.000", le dijo al portal de noticias internacional y agregó: "[eso] simplemente te pone a tierra, como en - no vayas a Marte".

Por otro lado, el fundador de Microsoft dijo que, si bien no cree que el magnate sudafricano se comporte como un "buen filántropo", no significa que no cambie en el futuro. "Empresas como Tesla están teniendo un impacto positivo, incluso sin ser una forma de filantropía", señaló.