El plan de Bill Gates para salvar a Microsoft: en qué les recomendó invertir

La empresa de tecnología Microsoft no está pasando por el mejor momento. Además de haber anunciado un masivo despido en los últimos días, ahora también genera dudas en los inversores los últimos números de su desempeño en los mercados públicos.

Microsoft anunció ganancias por u$s 33.981 millones en los meses de julio y diciembre del año pasado. Esto representa un 13,5% menos comparado año con año, aunque su negocio en la nube, el más rentable, siguió creciendo. Aunque, al mismo tiempo, la facturación acumulada en el último semestre fiscal ascendió hasta u$s 102.869 millones, un 6 % más con relación al año pasado .

A su vez, los datos indican que entre octubre y diciembre el beneficio total de Microsoft bajó un 12,5 % año a año y ahora está en u$s16.425 millones .



El gran ganador para la empresa fue Microsoft Cloud, su negocio en la nube, que representa más de la mitad de los ingresos trimestrales: u$s 27.100 millones, aunque el crecimiento, que fue del 22 %, es a un ritmo menor que antes.

Satya Nadella, actual CEO de Microsoft.

Satya Nadella, el actual CEO de la empresa, señaló que Microsoft Cloud está convirtiendo "los modelos de IA (inteligencia artificial) más avanzados del mundo en una nueva plataforma de computación" con la que nacerá "la próxima gran ola" de innovación en el sector.



La mega empresa anunció a principios de esta semana un plan de inversión de "miles de millones de dólares" para los próximos años en la empresa de inteligencia artificial OpenAi , creadora del chat predictivo creado por robots ChatGPT, en la que ya había hecho inversiones previas en 2019 y 2021.

El plan de Bill Gates para salvar Microsoft

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, hace ya varios años que está alejado de la empresa. Sin embargo, no pudo dejar de hacer una de sus tantas predicciones. En un AMA (Ask Me Anything o "pregúntame lo que sea") en la plataforma Reddit, Bill Gates confirmó cuál es la tecnología más importante del futuro .

El magnate no apuntó al metaverso ni la Web3; tampoco a las criptomonedas. Bill Gates apostó por la Inteligencia Artificial. "La IA es la más grande. No creo que Web3 fuera tan grande o que las funciones del metaverso por sí solas sean revolucionarias, pero la IA es bastante revolucionaria ", comentó el especialista.



Además, dijo estar "bastante impresionado con el ritmo de mejora" de las IA generativas. "Tendrán un impacto enorme", afirmó.

Aunque no todo fue positivo. "Se avecinan cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia y el ciclo económico está cambiando. Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo", concluyó.