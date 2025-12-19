Brasil presentó una aeronave militar sin precedentes en la región. El C-390 Millennium es un avión de transporte pesado diseñado para misiones estratégicas, capaz de trasladar hasta 26 toneladas de carga en operaciones de alta exigencia.

El desarrollo marca un punto de inflexión para la industria aeronáutica latinoamericana. Por sus dimensiones, rendimiento y versatilidad operativa, el C-390 se diferencia de cualquier otro modelo fabricado en América Latina.

¿Cuál es el avión de guerra más grande de América Latina y qué lo hace único?

El C-390 Millennium es el mayor avión militar construido en la región. Su diseño permite transportar vehículos, tropas, equipamiento pesado y carga humanitaria en distintos tipos de misiones.

Entre sus capacidades principales se destacan:

26 toneladas de carga máxima

Velocidad de crucero cercana a 470 nudos

Plataforma multifunción para uso militar y civil

Estas características lo ubican en el segmento más avanzado del transporte aéreo militar, con capacidad para operar en pistas cortas, zonas remotas y escenarios complejos.

El C-390 Millennium es el mayor avión militar construido en la región. Fuente: Wikimedia Commons. Matti Blume

¿Cómo se fabrica y qué impacto tiene en la región?

La aeronave se ensambla en Brasil mediante una línea industrial de alta tecnología, con procesos automatizados y controles de precisión. La planta puede producir varias unidades por año y escalar su capacidad según la demanda.

El impacto es estratégico: consolida a América Latina como productora de aeronaves militares pesadas y posiciona al C-390 como un modelo exportable, con pedidos de distintos países

