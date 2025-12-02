El empresario Sam Altman ganó fama por ser uno de los creadores de la revolucionaria inteligencia artificial ChatGPT. Tras el gran éxito de ese servicio, se convirtió rápidamente en un gurú, dado que sus consejos sobre la vida y los negocios son tenidos en cuenta por muchos. Tanto es así, que su prestigio está hoy en el nivel de figuras como Bill Gates y Elon Musk.

Sam Altman, quien es CEO de la empresa OpenAI, no suele tener apariciones públicas tan notorias como las de Elon Musk o Bill Gates. Sin embargo, cuando habla comparte definiciones que pueden tomarse como guías para emprendedores y personas en general que buscan mejorar su situación.

Sam Altman: cuál es secreto para lograr cualquier objetivo

En una conversación que tuvo a fines de 2023 con el multimillonario Bill Gates, el fundador de OpenAI reveló qué es lo que él aconseja hacer para triunfar.

No es un método complejo, sino de una actitud que Altman resume en una frase sencilla y clara: "Lo que hay que hacer es pedir lo que uno quiere“.

Durante charla con Gates, el líder de OpenAI y creador de ChatGPT dijo que pedir exactamente lo que se quiere, sin vueltas ni excesivos matices, es un buen camino para llegar al éxito en cualquier ámbito. Y aseguró que, por más simple que parezca, la realidad es que muchas personas no lo hacen por miedo a que sus planteos sean rechazados.

Sam Altman es un gurú de la inteligencia artificial y reveló la clave para alcanzar el éxito.

Cómo funciona el método del éxito del creador de ChatGPT

La idea de “pedir lo que se quiere” que Altman reveló a Bill Gates no fue una ocurrencia espontánea y dicha al pasar. Al contrario, se trata de un método que el joven empresario dice emplear hace varios años. De hecho, es uno de los fundamentos de un artículo titulado "Cómo tener éxito" que él publicó en su blog en enero de 2019, hace ya cinco años.

Al respecto, afirmó: “Un gran secreto es que uno puede moldear el mundo según su voluntad un porcentaje sorprendente del tiempo; la mayoría de las personas ni siquiera lo intentan y simplemente aceptan las cosas tal como son".

Además, opinó que las personas tienen una capacidad enorme para lograr que las cosas sucedan. Una combinación de “auto-duda”, rendirse demasiado pronto y no esforzarse lo suficiente evita que la mayoría de las personas alcancen siquiera cerca de su potencial.

Sam Altman tuvo una profunda charla con Bill Gates y reveló su secreto para lograr objetivos.

“Pedí lo que deseás. Por lo general, no lo vas a conseguir, y a menudo el rechazo será doloroso. Pero cuando esto funciona, funciona sorprendentemente bien“, afirmó el CEO de OpenAI.

“Casi siempre, las personas que dicen ‘Voy a seguir adelante hasta que esto funcione, y sin importar cuáles sean los desafíos, los voy a superar’, y lo dicen en serio, logran tener éxito. Son lo suficientemente persistentes como para darse la oportunidad de que la suerte les favorezca”, subrayó.