Conseguir empleo: cómo armar tu CV para que la IA de las empresas lo elija entre miles

La inteligencia artificial (IA) es hoy una aliada de los reclutadores de talentos, gracias a la proliferación de agentes que inician el proceso, buscando en Linkedin y otras fuentes de CVs.

Es por eso que la IA se ha convertido en un nuevo "filtro" que los postulantes deben tener en consideración para ser vistos y considerados para un nuevo empleo.

En este marco, Joaquín Titievsky, CEO de la startup Talentum, enumeró los puntos más importantes a tener en cuenta para presentar en el currículum vitae (CV) con el propósito de que los agentes de IA los tengan más en cuenta.

El primer consejo es entender que la IA no busca "el mejor CV", sino "el mejor match". Eso significa que hay que dejar de pensar el CV como un flyer personal y empezar a verlo como una herramienta de conexión. Cuanto más clara sea la información, más fácil será para un agente de IA identificar si el perfil encaja con una oportunidad.

Lo segundo: tener el perfil de LinkedIn optimizado. Hoy, el 90% de las primeras búsquedas se hacen a través de LinkedIn. Si el perfil está incompleto, con títulos genéricos o sin descripción, es probable que quede fuera del radar.

Una persona interpreta con intuición y contexto emocional. La IA, con patrones y datos. Pero, de todos modos, las IAs modernas aprenden a interpretar contexto, sin depender únicamente de keywords.

Por ejemplo, si una persona fue "Product Owner" en una startup, puede inferir que tiene experiencia priorizando features e interactuando con clientes, aunque no lo diga de manera literal.

Los CVs de la actualidad deben optimizarse para que sean bien interpretados por la IA.

En ese sentido, la experiencia pesa más que lo académico, especialmente en el mundo tech y startup. Lo que hiciste, con quién trabajaste, qué lograste y qué impacto tuviste son interrogantes fundamentales de responder.

Cómo conviene redactar el CV

Algunas recomendaciones puntuales son las siguientes:

Usar títulos claros y estandarizados: en lugar de "Jedi del código", poner "Full Stack Developer"

en lugar de "Jedi del código", poner "Full Stack Developer" Descripciones concretas: no decir "me encargaba de todo", sino "lideré un equipo de 4 personas y reduje el tiempo de entrega en un 30%"

no decir "me encargaba de todo", sino "lideré un equipo de 4 personas y reduje el tiempo de entrega en un 30%" Palabras clave relacionadas con el rol desarrollado: si se trabaja con React y Node.js, asegurarse de que estén mencionados

relacionadas con el rol desarrollado: si se trabaja con React y Node.js, asegurarse de que estén mencionados Fechas y duración visibles: eso ayuda a entender estabilidad y seniority

eso ayuda a entender estabilidad y seniority Idiomas, ubicación y disponibilidad: son filtros clave para muchas búsquedas

Cuáles son los errores que deben evitarse en un CV

Usar títulos inventados o poco claros

Poner demasiada información irrelevante (cursos que no aplican, trabajos no relacionados)

Escribir todo como si fuera poesía ("apasionado por..." sin ningún dato concreto)

Dejar el perfil sin foto o sin ninguna descripción

Mentir (las IA pueden verificar con más fuentes de las que creemos)

No actualizar el perfil. La IA no adivina lo que hiciste si no lo escribís.

La IA hoy es una parte fundamental de los procesos de selección de personal.

Imágenes y sesgos de género

Es importante saber que algunos agentes de IA, como Sara (el de Talentum), no tienen sesgos de género, dado que está bloqueado el acceso al nombre del candidato y la foto. De esa manera, no hay sesgo posible.

En ese sentido, ni la foto ni el diseño visual del CV influyen. Lo que importa es el contenido. No hace falta, por lo tanto, tener el currículum más vistoso, sino el más claro y completo.

Dicho esto, para los reclutadores humanos sí sigue sumando una buena foto profesional en LinkedIn, porque ayuda a generar confianza. Pero para la IA es totalmente irrelevante.

Otro concepto clave es que la IA no reemplaza la historia, pero sí la estructura. Se puede tener una trayectoria excelente, pero si está mal contada o desordenada, la IA no lo va a entender. Por eso, se debe estructurar el perfil como si fuera una conversación escrita con alguien que no se conoce.