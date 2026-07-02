Llega el nuevo eléctrico de Renault y Roland-Garros: este vehículo cuenta con un diseño deportivo y tecnología avanzada.

Renault amplía su apuesta por la movilidad eléctrica con la presentación del Renault 4 E-Tech eléctrico Roland-Garros, una edición especial desarrollada junto al prestigioso torneo francés de tenis. La alianza entre ambas marcas, que comparten su origen en Francia y valores como la innovación, la sostenibilidad y el concepto Made of France, da como resultado un vehículo con identidad propia, detalles exclusivos y una propuesta tecnológica de última generación.

Además de convertirse en uno de los protagonistas del torneo de Roland-Garros, donde Renault aporta soluciones de movilidad sostenible con una flota electrificada, estaciones de recarga y lanzaderas autónomas, este nuevo modelo busca diferenciarse por su diseño inspirado en la tierra batida, una mecánica 100% eléctrica y un completo equipamiento de conectividad.

Motor del Renault 4 E-Tech: hasta 409 kilómetros de autonomía y dos opciones de batería

El Renault 4 E-Tech eléctrico utiliza la plataforma AmpR Small (RGEV Small), desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. Gracias a su centro de gravedad bajo, una distribución optimizada del peso y una dirección precisa, el modelo promete una conducción ágil y estable. La gama ofrece dos configuraciones mecánicas.

Batería Confort de 52 kWh

Hasta 409 km de autonomía (WLTP).

150 CV de potencia.

Recarga del 15% al 80% en 30 minutos mediante carga rápida en corriente continua.

Batería Urbana de 40 kWh

Hasta 308 km de autonomía (WLTP).

120 CV de potencia.

Recarga del 15% al 80% en 30 minutos con carga rápida de corriente continua.

Entre sus soluciones para mejorar la eficiencia destacan la recuperación de energía durante la frenada con función One Pedal, una bomba de calor para optimizar la autonomía y un cargador de corriente alterna de 11 kW, capaz de recuperar cerca de 75 kilómetros de autonomía en una hora.

El salpicadero adopta un acabado gris satinado retroiluminado Roland-Garros. Renault

Diseño inspirado en Roland-Garros: todas las características de esta edición especial

El Renault 4 E-Tech Roland-Garros incorpora numerosos detalles exclusivos que evocan el universo del torneo parisino.

Exterior con identidad propia

Decoración de los paragolpes delantero y trasero en color marrón terracota .

Llantas de aleación negras diamantadas de 18 pulgadas con acabado ahumado y centro en color arcilla.

Techo abierto (según versión).

Tapa de recarga con gráficos inspirados en Roland-Garros.

Insignias exclusivas de la serie especial.

Interior con inspiración deportiva

Tapicería que combina textil reciclado gris y tejido azul refinado.

Mismo acabado exclusivo en la segunda fila de asientos.

Salpicadero gris satinado retroiluminado con el logotipo de Roland-Garros.

Monograma Roland-Garros integrado en el salpicadero.

Alfombrilla central y cargador de inducción con acabado inspirado en la tierra batida.

Umbrales de puerta decorados con el logotipo del torneo.

Selector de cambios e-pop shifter con diseño inspirado en el grip de una raqueta de tenis.

Llantas de aleación negras diamantadas de 18’’ (46 cm) con acabado ahumado y centro de color arcilla. Renault

Tecnología y conectividad: el equipamiento del Renault 4 E-Tech eléctrico

El nuevo eléctrico de Renault incorpora un amplio conjunto de tecnologías orientadas tanto al confort como a la experiencia de conducción conectada.

Sistema multimedia

Sistema openR link .

Google integrado.

Funciones inteligentes y personalizables.

Compatibilidad con aplicaciones favoritas del usuario.

Sonido premium

Equipo Harman Kardon de 410 W .

Nueve altavoces distribuidos por el habitáculo.

Subwoofer ubicado en el maletero.

Sonido inmersivo de alta calidad.

Ambientes de audio

Cinco modos de escucha desarrollados junto a Jean-Michel Jarre: Studio. Podcast. Concert. Immersion. Club.

Tecnologías para la conducción

Recuperación de energía durante la frenada.

Función One Pedal para maximizar la regeneración de energía.

Gestión térmica mediante bomba de calor.

Plataforma eléctrica AmpR Small con mejor reparto de pesos y mayor estabilidad.

Dirección precisa y suspensión optimizada para mejorar el confort y el comportamiento dinámico.

El 4 E-Tech eléctrico está disponible desde 27.954 euros en España, posicionándose como una edición especial que combina diseño exclusivo, movilidad eléctrica, conectividad avanzada y la identidad del histórico torneo parisino.