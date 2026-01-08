El debate político en México entró en un momento decisivo tras la presentación del predictamen de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, documento que abrió la discusión pública sobre posibles cambios al sistema político.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la propuesta aún no está definida y sigue en construcción, aunque reconoció que hay dos exigencias ciudadanas que se repiten con fuerza: reducir el financiamiento público a los partidos políticos y disminuir el número de diputados.

Claudia Sheinbaum da inicio al debate de la reforma electoral en México Gabriel Monroy/Presidencia

La mandataria explicó que los foros nacionales, mesas de trabajo y consultas realizadas hasta ahora reflejan un cansancio social frente al alto costo de la política. “La gente pide instituciones más austeras, una representación más eficaz y procesos electorales menos caros” , resumió la mandataria.

¿Qué dice la reforma electoral en México?

Uno de los puntos con mayor respaldo es el recorte al dinero público destinado a los partidos políticos, así como la reducción de los presupuestos electorales. En los foros se señaló que el modelo actual absorbe miles de millones de pesos sin que se refleje en una mejor calidad democrática.

El predictamen propone revisar:

Fórmulas de asignación de recursos

Topes de gasto

Mecanismos de fiscalización

La intención de abaratar las elecciones y destinar esos fondos a rubros prioritarios como educación, salud e infraestructura social.

Otro de los ejes centrales es la posible disminución del número de diputados federales. Claudia Sheinbaum confirmó que esta idea aparece de manera constante en encuestas y ejercicios de consulta, aunque aclaró que todavía no hay una cifra concreta ni un modelo definido.

Sigue abierto, además, el debate sobre los legisladores de representación proporcional. Entre las alternativas que se analizan están reducir el número de curules, modificar el método de asignación o crear un esquema mixto que mantenga la pluralidad, pero con un Congreso más reducido.

“El reto es encontrar un balance: garantizar la representación de las minorías y, al mismo tiempo, construir un Congreso más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía”, señalaron integrantes de la comisión.

Debate en el Congreso

En las próximas semanas, la Comisión Presidencial continuará con foros regionales, encuentros con especialistas y diálogos con organizaciones civiles. Las conclusiones de estos espacios se integrarán en un proyecto final que será enviado al Congreso de la Unión.

La presidenta adelantó que cualquier reforma se basará en tres principios:

Respeto al voto Fortalecimiento democrático Uso responsable de los recursos públicos

Una vez listo el dictamen definitivo, corresponderá al Poder Legislativo abrir el debate constitucional.

La discusión electoral ha conseguido algo poco habitual: unir demandas de sectores muy distintos. Desde académicos y colectivos juveniles hasta organizaciones empresariales y comunitarias, el mensaje coincide en dos puntos clave: la política debe ser menos costosa y representar mejor a la ciudadanía.