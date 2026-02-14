El Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, situado en el desierto de Seih Al Dahal, representa uno de los proyectos más destacados en el ámbito de la energía renovable a nivel global. Este desarrollo es parte integral de la Estrategia de Energía Limpia de Dubái 2050, la cual tiene como objetivo generar el 75% de la energía de la ciudad a partir de fuentes sostenibles para el año mencionado. Desde su fase inicial en 2013, el parque ha implementado tecnologías de energía solar concentrada (CSP) y paneles fotovoltaicos, avanzando a través de diversas etapas que incrementan su capacidad hasta alcanzar los 5000 MW proyectados para 2030. Se estima que esta iniciativa permitirá evitar más de 6,5 millones de toneladas de emisiones de carbono anualmente. Además de su contribución a la generación de energía limpia, el parque cuenta con un Centro de Investigación y Desarrollo y una planta piloto de desalinización de agua utilizando energía solar, lo que refuerza la posición de Dubái como un centro de innovación en el ámbito de las energías renovables y tecnologías limpias. Cada fase del parque solar ha sido diseñada para incrementar significativamente la capacidad de generación. La primera fase, con 13 MW, permitió reducir 15.000 toneladas de emisiones de carbono anuales, mientras que la segunda fase, inaugurada en 2017 con 200 MW, abastece energía para 50.000 viviendas y evita 214.000 toneladas de emisiones. La tercera fase, de 800 MW, incorporó sistemas avanzados de seguimiento solar, aumentando la eficiencia hasta en un 30% y proporcionando electricidad limpia para más de 240.000 hogares. La cuarta fase combina energía termosolar y fotovoltaica, sumando 950 MW y almacenamiento térmico que garantiza hasta 15 horas de autonomía, cubriendo 320.000 viviendas y evitando 1,6 millones de toneladas de carbono al año. El parque se distingue no solo por su magnitud, sino también por la innovación tecnológica. La Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (DEWA) ha conseguido los costos más competitivos a nivel global en diversas fases, logrando un costo nivelado de energía de tan solo 1,6215 USD/kWh en la sexta fase. Esta combinación de eficiencia, tecnología y sostenibilidad ha establecido al proyecto como un referente a nivel mundial. Asimismo, cada fase del proyecto integra tecnologías híbridas de vanguardia, que incluyen colectores parabólicos y torres solares que alcanzan los 262 metros de altura, siendo la más elevada en su categoría a nivel global. La instalación también contribuye a la investigación sobre la eficiencia de los paneles solares en condiciones desérticas, con un monitoreo constante de la producción, degradación y el impacto del polvo. El parque solar no se limita a la producción eléctrica. Incluye un Centro de Innovación DEWA, donde se desarrollan pruebas de paneles fotovoltaicos y tecnologías de energía solar concentrada, además de la desalinización de agua salobre para consumo humano mediante energía solar. Esta iniciativa fortalece las capacidades locales y promueve la conciencia ambiental en Dubái y la región. Con una inversión total de aproximadamente 16 mil millones de AED (USD 4.4 mil millones), el proyecto demuestra que la combinación de energía limpia, innovación tecnológica y sostenibilidad es posible a gran escala, marcando un hito histórico en la producción de energía renovable en Oriente Medio.