En América Latina ya no sólo se consume inteligencia artificial; empieza a posicionarse entre los mercados donde su adopción avanza con mayor velocidad.

En esta noticia Oportunidad millonaria para el mercado latinoamericano

La expansión global de ChatGPT ya no está liderada únicamente por Estados Unidos o los mercados tecnológicos tradicionales. La inteligencia artificial generativa comienza a integrarse de manera más profunda en la vida diaria y en la productividad de millones de personas latinoamericanas.

De acuerdo con el más reciente informe de OpenAI sobre la evolución del uso de ChatGPT, durante el primer trimestre de 2026, cuatro países latinoamericanos aparecen entre las diez economías que más escalaron en el ranking mundial de mensajes enviados por habitante: República Dominicana, Haití, México y Brasil, además de Costa Rica, que también figura entre los mercados con mayor avance relativo.

El caso más destacado es República Dominicana, que ascendió nueve posiciones en la clasificación global, del lugar 53 al 44. Haití registró el mismo crecimiento (escaló nueve posiciones), mientras que México avanzó seis posiciones, del sitio 60 al 54, empatando con Tanzania como uno de los mercados con mayor dinamismo. Brasil y Costa Rica también mejoraron cinco lugares cada uno.

Para OpenAI, este comportamiento refleja que la adopción de la IA ya no se concentra únicamente en los mercados más maduros, sino que comienza a extenderse hacia economías emergentes de América Latina, el Caribe, Asia-Pacífico y África, donde el uso crece con mayor rapidez en términos relativos.

Oportunidad millonaria para el mercado latinoamericano

Aunque el estudio únicamente considera la actividad realizada en los planes de consumo de ChatGPT —Free, Go, Plus y Pro— y excluye el uso empresarial, educativo y de herramientas como Codex, los resultados ofrecen una señal relevante para el ecosistema tecnológico regional.

La siguiente fase de crecimiento de la inteligencia artificial ya no depende únicamente de aumentar el número de usuarios, sino de profundizar su adopción en economías emergentes donde empresas, emprendedores y profesionistas comienzan a incorporar la IA en procesos cotidianos.

La IA podría incrementar la productividad de América Latina entre 1.9% y 2.3% anual, según un reporte From Potential to Productivity: Latin America in the Intelligent Age, publicado en enero de 2026 por McKinsey y el World Economic Forum.

Eso equivaldría a generar entre u$s 1.1 y 1.7 billones de dólares de valor económico adicional cada año para la región.

OpenAI concluye en su informe que ChatGPT está siendo utilizado por un conjunto más amplio de personas, en más países y para tareas cada vez más recurrentes, lo que la consolida como una herramienta integrada en la vida cotidiana y en la productividad del trabajo.

Lo anterior es una oportunidad en un contexto histórico en el que América Latina ha tenido uno de los crecimientos de productividad más bajos del mundo durante los últimos 25 años, con apenas 0.4% anual, e incluso negativo en la última década, según McKinsey.

En América Latina ya no sólo se consume inteligencia artificial; empieza a posicionarse entre los mercados donde su adopción avanza con mayor velocidad.

El informe de OpenAI sugiere que en un contexto de creciente competencia por atraer inversión tecnológica y elevar la productividad, esa tendencia podría convertirse en una ventaja para las empresas que logren integrar antes estas herramientas en sus modelos de negocio.