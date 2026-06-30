En esta noticia Cómo funcionan estos camiones sin conductor

La inteligencia artificial ya no solo está en los teléfonos o las cocinas inteligentes. Ahora también conduce camiones. Eso es lo que ocurre en algunas carreteras de Estados Unidos, donde PepsiCo comenzó a expandir el uso de unidades autónomas para transportar productos como papas fritas, botanas, refrescos y bebidas deportivas entre centros de distribución y puntos de venta.

La compañía firmó una alianza multianual con la empresa tecnológica Gatik, especializada en logística autónoma, para desplegar lo que ambas describen como “la mayor operación comercial de transporte autónomo de mercancías realizada hasta ahora en Norteamérica”.

Los vehículos ya operan diariamente en Texas, Arizona y Arkansas, transportando productos de marcas como Frito-Lay, Doritos, Pepsi y Gatorade.

Cómo funcionan estos camiones sin conductor

Las unidades están diseñadas para recorrer rutas cortas y repetitivas entre centros de distribución, almacenes y tiendas, una etapa conocida en la industria como “middle mile” o milla intermedia.

A diferencia de los vehículos tradicionales, utilizan una combinación de cámaras, radares, sensores lidar e inteligencia artificial que les permite interpretar el entorno, detectar obstáculos y circular sin un conductor a bordo.

Según reportes de la industria, algunas de estas operaciones alcanzan niveles de puntualidad cercanos al 99%, una cifra relevante cuando se trata de abastecer productos de alta rotación como botanas y bebidas.

Las unidades están diseñadas para recorrer rutas cortas y repetitivas entre centros de distribución, almacenes y tiendas. Cortesía ANPACT

Actualmente, más de 40 camiones autónomos operan dentro de la red logística de PepsiCo en Estados Unidos, y la expectativa es que la flota continúe creciendo.