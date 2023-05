Chat GPT modo psicólogo: la inteligencia artificial puede reemplazar a la terapia

En los últimos días, se mostró preocupación en diferentes foros de psicología por el avance de la Inteligencia Artificial (IA). Los analistas aseguran que algunas personas están utilizando ChatGPT como psicólogo.

La semana pasada, se viralizó la historia de un asistente legal en Charleston, Carolina Sur, quien faltó a una cita con su terapeuta y decidió contarle sus problemas al chatbot de OpenIA.

Según público Bloomberg, el joven se acostumbró a escribirle mensajes cuando necesitaba desahogarse y confesó que las respuestas le brindaban cierta liberación emocional.

¿Puede la Inteligencia Artificial reemplazar a los psicólogos?

Los avances tecnológicos permitieron mejorar la interacción entre profesionales y pacientes. De hecho, brindaron herramientas para el abordaje de diagnósticos y tratamientos.

Más allá de su funcionalidad, los expertos afirman que la IA jamás podrá reemplazar el rol de la Psicología en la sociedad.

De hecho, cuando le preguntas a ChatGPT si podría ejercer como psicólogo, responde: " Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de ejercer como psicólogo de manera independiente, ya que soy una entidad virtual y no tengo las habilidades necesarias para llevar a cabo diagnósticos ni tratamientos terapéuticos. Además, es importante señalar que ejercer como psicólogo requiere una formación académica y una licencia profesional, lo cual no es posible para una entidad virtual como yo ".

¿Por qué la Inteligencia Artificial no podría reemplazar a la Psicología?

Es un algoritmo

ChatGPT utiliza una red neuronal de gran profundidad y un algoritmo basado en el aprendizaje automático para la interpretación y producción de textos.

Comete errores

Más allá de su practicidad, ChatPGT presenta errores o imprecisiones a la hora de formular ciertas respuestas. De esta manera, dejar nuestra salud mental en manos de un Chatbot podría ser sumamente peligroso.

Carece de empatía y sentimientos humanos

Más allá de lo académico, el éxito de la terapia está relacionado con las relaciones humanas que se establecen entre psicólogos y pacientes. La psicología implica un factor humano: una relación entre dos personas, orientada resolver problemas particulares.