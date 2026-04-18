El mundo atraviesa uno de sus momentos más inestables. La guerra en Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán, el programa nuclear de Corea del Norte y los conflictos en Medio Oriente mantienen en alerta a los principales bloques de poder. Las grandes potencias invierten cada vez más en modernizar sus arsenales y la diplomacia internacional muestra signos evidentes de agotamiento. En ese escenario, la pregunta que muchos se hacen en voz baja vuelve a tomar fuerza: si estallara un conflicto nuclear, ¿qué quedaría en pie? Un análisis de inteligencia artificial identificó cuáles serían los países con mayores probabilidades de sobrevivir, y la respuesta sorprende: no son los más ricos ni los más poderosos, sino los más alejados. Según un análisis de la IA, los países con mayores posibilidades de sobrevivir a un conflicto nuclear no son los más poderosos, sino los más alejados. Australia y Nueva Zelanda encabezan la lista: están ubicados en el hemisferio sur, lejos de todos los arsenales nucleares importantes, no representan objetivos estratégicos para ninguna potencia y cuentan con alta autosuficiencia alimentaria. Le siguen Argentina y Chile, especialmente sus zonas patagónicas, por su ubicación en el extremo sur del planeta, su baja densidad poblacional y la ausencia de bases militares extranjeras en su territorio. Islandia, por su parte, no tiene ejército propio, no integra alianzas que la conviertan en blanco y genera energía de forma independiente mediante recursos geotérmicos. Más allá de la ubicación geográfica, algunos países se destacan por su infraestructura de protección civil. Suiza lidera este ranking: su red de búnkeres tiene capacidad para albergar al 114% de su población, producto de décadas de neutralidad y planificación estratégica. Finlandia y Noruega también aparecen en los primeros puestos, con una cultura de preparación civil muy desarrollada y refugios para millones de personas. El factor clave, según el análisis, no es solo evitar el impacto directo sino también resistir el llamado invierno nuclear: el enfriamiento global provocado por las partículas en la atmósfera que colapsaría la agricultura mundial durante años. En ese escenario, los países con mayor autosuficiencia energética y alimentaria tendrían una ventaja decisiva sobre el resto.