Changa digital y sueldo en dólar cripto: la nueva tendencia para llegar a fin de mes

Frente al contexto inflacionario y una caída del 21,3% del salario real -entre noviembre y enero, según un informe del Centro CIFRA-, muchos argentinos se ven obligados a explorar nuevas vías de ingresos para sobrellevar los gastos mensuales. Esta situación golpea con fuerza a los jóvenes, cuyos sueldos iniciales se ven considerablemente mermados por las condiciones económicas adversas; lo que impacta directamente en su estabilidad financiera.

Es así como uno de cada dos jóvenes quiere combinar su trabajo fijo actual con uno freelance para aumentar su remuneración a modo de "changa digital". Así lo confirmó la empresa de investigación de mercado Taquion Research en 2023.

En este sentido, personas de entre 18 y 30 años se vuelcan a sitios como Workana o Upwork para encontrar microempleos; idealmente remotos y en el exterior, a fin de que los cobros sean en una moneda más fuerte que el peso, capaz de mitigar la devaluación y consecuente pérdida del poder adquisitivo.

Si bien este fenómeno no es algo nuevo, el dato que sorprende es que cada vez más jóvenes están dispuestos a cobrar en stablecoins vinculadas al dólar. Se trata de criptomonedas especialmente diseñadas para minimizar la volatilidad mediante la vinculación con la divisa estadounidense. USDT, USDC y DAI son los ejemplares más conocidos, y representan lo que popularmente llaman "dólares cripto".

"Los micropagos de hasta 500 dólares se evidencian mucho más en usuarios argentinos que en el resto de Latinoamérica", señaló Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage, plataforma pionera y líder en pago de honorarios en criptomonedas o dólares digitales. Y agregó: "Calculamos que hubo un aumento de este tipo de usuarios del 15% en el último año".

Sueldos en dólares cripto: quiénes los eligen y por qué

De acuerdo al informe del primer semestre de 2023 de Argenconomics, los servicios de la Industria del Conocimiento -informática y programación, servicios profesionales, diseño, etc.- causaron exportaciones por un total de u$s 8.000 millones desde la Argentina entre julio de 2022 y junio de 2023.

Si bien estos datos arrojan que no hubo un crecimiento significativo con respecto al período anterior, cabe mencionar que los registros a veces descuidan a aquellos freelancers que ingresan a plataformas internacionales que no tributan en el país o que son descentralizadas y, por lo tanto, no quedan registrados en los números oficiales.

"Muchos de los freelancers cobran en criptomonedas y no declaran el 100% de sus ingresos sobre todo en sus inicios. Y a medida que avanzan en sus carreras y su ingreso van aumentando, suelen corregir su estrategia fiscal. El blanqueamiento que propone la ley ómnibus podría ser una oportunidad para que estos trabajadores puedan justificar ingresos a la hora de querer comprar un auto o un inmueble", comentó al respecto Paula Varak, IT recruiter en LIVY.

Además de la elusión tributaria, los freelancers se interesan cada vez más por los cobros en activos digitales ya que ofrecen una mayor rapidez en las transacciones transfronterizas, a menor costo y con una tasa de cambio superior (cercana al blue) a la que se ofrece en el sistema tradicional.

En cuanto a los perfiles que registran los mayores niveles de micropagos en monedas digitales, se destacan los profesional del sector de Tecnología de la Información (IT). "Pero también hay quienes realizan consultorías, diseño, doblaje, traducciones, voiceover, copywriting, ghostwriting, creación de contenidos con IA o actividades simples como data entry o llenado de encuestas", detalló Raposo.

La exportación de servicios y la búsqueda de "changas digitales" resulta un fenómeno innegable y en constante crecimiento en la Argentina, a medida que el contexto económico permanece inestable. Tanto es así que hasta el propio gobierno y otros organismos proponen medidas para incentivar las operaciones y el blanqueamiento de los capitales, como es el caso del monotributo tech que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y la reforma tributaria que planteó hace poco tiempo la Cámara Argentina Fintech, que incluye exenciones para fomentar la transaccionalidad de activos virtuales en entornos regulados.