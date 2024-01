Cambian los envíos a la Argentina: por qué va a ser más fácil comprar un iPhone de alta gama

Tal como informó El Cronista, el Gobierno evalúa ampliar los montos límites vigentes para las compras de productos en el exterior que ingresan al país vía couriers. De concretarse, esta medida permitirá a los argentinos adquirir productos como un iPhone u otros dispositivos de alta gama por un costo menor.

Actualmente, los envíos que gestionan los servicios privados de paquetería internacional, comúnmente llamados couriers", tienen un límite establecido para el costo de los productos de u$s 1.000 en cada oportunidad. Y se permiten hasta cinco al año.

La modificación que está analizando la administración de Javier Milei plantea elevar el límite de cada envío hasta los u$s 3.000. De esta manera, el máximo total anual puede llegar hasta los 5.000 dólares.

Traer un iPhone desde el exterior: qué cambia

Hasta el momento, los envíos por courier desde el exterior están limitados a productos cuyo valor no supere los u$s 1.000. Esto deja dentro del régimen a numerosos productos tecnológicos, pero excluye a los smartphones iPhone de las gamas más altas, que tienen valores superiores.

Por ejemplo, un iPhone 15 Pro con 256 GB de almacenamiento tiene un precio oficial de u$s 1.099 en los Estados Unidos. Quien quiera adquirirlo vía correo privado no puede hacerlo y deberá esperar que se concrete la modificación que estudia el Gobierno.

Similar situación ocurre si se busca el tope de gama máximo de Apple, el iPhone 15 Pro Max de 1 TB. Se trata de un dispositivo que cuesta u$s 1.599 en los EE.UU.

De esta forma, el nuevo esquema de importaciones abriría la puerta a traer desde el exterior productos como teléfonos iPhone y computadoras Mac cuyo costo excede los u$s 1.000.

Comprar un iPhone en el exterior puede ser más fácil gracias a los nuevos cupos para couriers.

No obstante, hay que considerar que los envíos por courier no gozan de una franquicia especial que los exima del pago de impuestos. Para los productos tecnológicos, la carga impositiva puede estar entre el 60% y el 75%, según la categoría de la que se trate. No obstante, se mantiene la practicidad que ofrecen esta clase de correos, que entregan los productos en el domicilio del comprador.

Esto puede elevar el costo notablemente y hacer que sea mucho más conveniente traer el producto en persona, al menos para los viajeros frecuentes. Hay que recordar que los argentinos que ingresan al país pueden traer un teléfono celular y una notebook (o tablet) nuevos sin pagar aranceles.

Compras en el exterior: cuál es el régimen para couriers

Este régimen está dirigido "a cualquier persona interesada" y permite comprar al exterior en base a los siguientes criterios:Compra de mercadería para uso personal y no comercial.

Hasta 3 unidades iguales de la misma especie.

Envíos de hasta 50 kilos de peso.

Operaciones que no superen los u$s 1.000 de importe final (se evalúa aumentar el tope a u$s 3000).