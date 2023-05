Bitcoin complicó todos los divorcios: así están esquivando la división de bienes

Si quedaban dudas de que las criptomonedas cada vez ganan más terreno, lo que ocurrió con una ex pareja de casados en Estados Unidos saldó cualquier duda.

Esque una mujer neoyorquina tuvo que contratar a un perito forense para encontrar el botín de 12 Bitcoins (BTC) que su ex esposo no quería involucrar en la división de bienes durante el proceso de divorcio.

Estamos hablando de una fortuna aproximada de u$s 314.762,28, si tomamos en cuenta la cotización actual de la criptomoneda más popular del mercado (1 BTC = u$s 26.230,19). A continuación, todos los detalles.

El botín perdido de los Bitcoins: un problema actual en los divorcios

La pareja en cuestión llevaba 10 años de casada y, al momento de divorciarse y efectuar la división de bienes, la mujer comenzó a sospechar de que algo andaba mal.

Su esposo le había asegurado que ganaba u$s 3 millones al año, pero esta cifra no cuadraba con lo declarado durante los trámites del divorcio. Es por esto que la mujer no lo dudó y contrató a un contable forense, quien finalmente descubrió los 12 BTC almacenados en un monedero de criptomonedas no revelado.

Resulta que la táctica que implementó el ex cónyuge se vuelve cada vez más popular en la actualidad, al punto de que el investigador Nick Himonidis reveló que el análisis forense de criptomonedas y blockchain se han convertido en una parte fundamental de su trabajo.

Además, Himonidis estimó que el 25% de sus casos de divorcio involucra la investigación de criptoactivos. Y señaló que esta actividad es lo que está creciendo más rápido en su profesión.