El empresario y gurú tecnológico Bill Gates advirtió sobre un peligro que acecha silenciosamente a la sociedad moderna, y que afecta especialmente a las nuevas generaciones. En su blog personal, llamado Gates Notes, donde comparte sus reflexiones sobre tecnología y sociedad, el fundador de Microsoft reveló su preocupación por el impacto negativo de los dispositivos móviles en el desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes.

Bill Gates, inspirado por la lectura del libro "The Anxious Generation“, calificado por él mismo como “aterrador pero convincente”, alertó sobre cómo la constante exposición a pantallas está erosionando algo fundamental: la capacidad de concentración profunda y el pensamiento crítico.

“Cuando me sentía inquieto o aburrido, o me metía en problemas por portarme mal, me encerraba en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción", indicó Gates acerca de su juventud, señalando que esta habilidad de transformar el tiempo libre en momentos de reflexión y aprendizaje “fue crucial” para su éxito.

Bill Gates alerta sobre la “paradoja de la sobreprotección”

El magnate tecnológico analizó con preocupación una contradicción en los patrones de crianza actuales: “La ironía es que los padres en estos días son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente no intervienen en el digital, permitiendo que los niños vivan la vida en línea en gran medida sin supervisión", evaluó.

La falta de supervisión en el ámbito digital está generando consecuencias preocupantes. Entre los efectos negativos, Gates destacó el incremento de problemas de salud mental, junto con “los costos de oportunidad de una infancia basada en los celulares“: deterioro en los hábitos de sueño, disminución de la lectura, menor socialización presencial, reducción del tiempo al aire libre y pérdida de independencia.

Basta de celulares: Bill Gates señaló que la exposición constante es un riesgo para los niños. Vergani_Fotografia

Sin embargo, hay una consecuencia que preocupa especialmente al magnate: "Todo esto es alarmante, pero me preocupa especialmente el impacto en el pensamiento crítico y la concentración“, advirtiendo que “el mundo podría perderse los avances que provienen de ocupar la mente en algo y mantenerla allí”.

Bill Gates: “Hay que prohibir los celulares”

Ante al grave problema que traen las pantallas, Gates no duda en proponer medidas contundentes, aunque reconoce que no son sencillas de implementar. La más polémica: "Hay que prohibir los teléfonos celulares hasta que los niños sean mayores".

Bill Gates está preocupado porque el uso de pantallas puede afectar el pensamiento crítico.

Asimismo, el cofundador de Microsoft sugirió implementar sistemas más eficaces de verificación de edad en plataformas de redes sociales y reconstruir lo que denomina “la infraestructura de la infancia”, para ofrecer alternativas atractivas que compitan con la seducción de las pantallas.

Gates concluyó su reflexión con una recomendación: "The Anxious Generation es una lectura obligatoria para cualquiera que esté criando, trabajando o enseñando a los jóvenes de hoy", a la vez que subrayó la urgencia de abordar este problema que amenaza silenciosamente el futuro intelectual de las próximas generaciones.