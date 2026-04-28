Los despidos tech 2026 se consolidan como una de las grandes transformaciones del mercado laboral global. La irrupción de la inteligencia artificial y la automatización está obligando a las empresas a rediseñar sus estructuras internas. Durante el primer trimestre del año, el sector tecnológico ya registró entre 45.363 y 78.557 despidos, con una parte significativa vinculada directamente a la adopción de nuevas tecnologías. Este proceso no es puntual, sino estructural. Si la tendencia continúa, las previsiones apuntan a un escenario aún más profundo: “2026 podría cerrar con 273.305 despidos, superando los 245.000 de 2025”. En este contexto, los despidos reflejan un cambio de modelo más que una simple crisis. Los despidos tech 2026 muestran un patrón claro en las grandes compañías: reorganización interna para priorizar la inversión en inteligencia artificial y modelos de lenguaje. Las empresas no solo están recortando personal, sino reasignando recursos hacia áreas estratégicas. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y competir en el desarrollo tecnológico. “Reestructuración operativa para priorizar inversión en modelos de lenguaje y automatización” es el eje que explica estos movimientos. El avance de la inteligencia artificial está redefiniendo el mapa laboral dentro del sector tecnológico. Los despidos tech afectan principalmente a roles con tareas repetitivas. Los puestos vinculados a operaciones, gestión de procesos o soporte son los más expuestos, ya que pueden ser automatizados con mayor facilidad. Al mismo tiempo, surgen nuevas oportunidades en áreas vinculadas al desarrollo tecnológico avanzado. El fenómeno de los despidos ya tiene efectos visibles en mercados como España. Durante el primer trimestre, se registraron más de 1000 despidos en consultoría tecnológica. Empresas como Capgemini, con 748 despidos, e Inetum, con más de 400, lideran esta tendencia. En Latinoamérica, aunque las cifras son menores, el impacto comienza a notarse. El caso de MercadoLibre confirma que la automatización también está transformando el empleo en la región. Este escenario también trae nuevas oportunidades para el ecosistema emprendedor. Ahora, el talento senior, antes limitado a grandes corporaciones, se vuelve más accesible para startups con menos recursos. Además, la demanda de soluciones de automatización crece de forma acelerada, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. En este escenario, los despidos tech 2026 no solo redefinen el empleo, sino que también marcan el ritmo de la innovación y la competitividad en el sector tecnológico.