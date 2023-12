Antes que Starlink, esta empresa argentina provee internet satelital en el país: cómo es el servicio y cuánto cuesta

Aunque la inminente llegada de Starlink -la internet de Elon Musk- a la Argentina causó revuelo en los últimos días, la realidad es que no hay razón para esperar, porque ya hay empresas nacionales que brindan acceso satelital en el país

De hecho, la empresa Orbith, que es hoy la principal proveedora de internet satelital de la Argentina, anunció a fines de noviembre una expansión de sus servicios a Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, con lo que ya brinda sus servicios de banda ancha en 20 provincias argentinas.

Desde la empresa indicaron a El Cronista que tienen como objetivo triplicar su base de clientes en los próximos 3 años, luego de una inversión adicional de u$s20 millones realizada este año y que incluye un satélite geostacionario de alto rendimiento recientemente lanzado.

Además, Orbith se encuentra en proceso de fabricar el primer satélite de su propia flota -que será lanzado a finales de 2024- de tecnología MicroGEO, que permitirá brindar servicios de acceso a internet de alta velocidad a decenas de miles de usuarios, tanto residenciales como corporativos.

Internet satelital: cómo es el servicio en la Argentina

El año pasado, Orbith marcó un hito en su despliegue, alcanzando las primeras 10.000 antenas satelitales activas en Argentina y Chile.

La clave del servicio es que permite utilizar internet de alta velocidad en lugares remotos, de difícil acceso o zonas rurales. Por ejemplo, este año la compañía conectó a las islas del Delta de Tigre y San Fernando.

En cuanto a las prestaciones, la conexión tiene una velocidad de hasta 200 Mbps para soluciones corporativas, mientras que hay planes de 50 Mbps para hogares (suficiente para múltiples dispositivos y servicios de streaming).

La internet satelital se plantea como una solución para zonas rurales o de difícil acceso.

En cuanto al costo, en la página de Orbith se listan los distintos planes que ofrece, los que, al día de hoy, arrancan desde los $33.000 mensuales.

"El acceso a internet de banda ancha es una necesidad laboral y familiar, clave para el desarrollo de cualquier tipo de empresa y actividad, e imprescindible para la vida actual. No solo permite emprender negocios online, también facilita las tareas administrativas, como pagos y transferencias; y las actividades educativas y las recreativas, relacionadas a video comunicaciones y juegos", destacó Pablo Mosiul, CEO de Orbith.

Y agregó: "Los servicios satelitales ya son capaces de igualar la fibra óptica en términos de prestaciones, aunque aún son más costosos. Estamos trabajando fuertemente en optimizar costos del segmento espacial, el terrestre y los relacionados con la eficiencia operativa y comercial. Hay un camino por delante para igualar el costo de los servicios terrestres, pero hemos generado grandes progresos en los últimos años. Además, estamos trabajando en el desarrollo de una nueva tecnología de antenas para servicios geoestacionarios, de alta capacidad, autoinstalables y de bajo costo".

Starlink, más cerca de la Argentina

Tal como informó El Cronista, tras la desregulación de los servicios de internet satelital que el presidente Javier Milei incluyó en su "mega decreto" de esta semana, la empresa Starlink dio un paso clave: ya permite reservar su servicio a los usuarios de la Argentina.

El Gobierno desreguló la internet satelital y le abrió la puerta a Starlink, la empresa de Elon Musk.

Desde este viernes 22, la compañía de internet de Elon Musk informa en su página web que su servicio comenzará a proveerse en el país a partir del segundo trimestre de 2024. Es decir que tan pronto como en abril es posible que ya haya usuarios disfrutando de esta clase de conectividad.

Para reservar el servicio, los usuarios deben entrar a la página web de Starlink (www.starlink.com/map), ingresar su dirección y presionar el botón "Ordene ahora". El sistema los guiará para que puedan realizar un depósito de 9 dólares.

Starlink no informó todavía el precio final que tendrá el servicio para sus nuevos usuarios en la Argentina. El servicio básico (standard) en los Estados Unidos tiene un costo de 599 dólares por única vez para la adquisición de la antena y un abono mensual de 120 dólares.

En América Latina, los precios suelen ser más baratos. Por ejemplo, en Brasil el abono mensual cuesta u$s 58 (más u$s 612 por el kit de instalación), mientras que en Chile el valor es de u$s 57 (y u$s 570 la instalación).

Gracias a su red satelital, Starlink es capaz de proveer velocidades de conexión de entre 150 y 500 Mbps.