En esta noticia

El dólar blue hoy sábado 23 de mayo cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 105 (contra $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial se ofrece a $ 1375 para la compra y $ 1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Las cuevas virtuales y exchanges cripto, en tanto, operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

Tipo de cambio.¿Dólar a $ 1700? El “verdadero cepo” que tiene el Gobierno para acumular más reservas, según Spotorno

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

El dólar cripto opera por debajo de los $ 1500 en la mayoría de las plataformas
El dólar cripto opera por debajo de los $ 1500 en la mayoría de las plataformas

Dólar: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado 23 de mayo a $ 1491,12 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.425) y del dólar blue ($ 1.425). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.430 y el CCL a $ 1.491.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.480 y los $ 1.520.