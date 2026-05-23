En esta noticia Dólar: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar blue hoy sábado 23 de mayo cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 105 (contra $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial se ofrece a $ 1375 para la compra y $ 1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Las cuevas virtuales y exchanges cripto, en tanto, operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

El dólar cripto opera por debajo de los $ 1500 en la mayoría de las plataformas

Dólar: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este sábado 23 de mayo a $ 1491,12 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.425) y del dólar blue ($ 1.425). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.430 y el CCL a $ 1.491.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.480 y los $ 1.520.