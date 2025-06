¿Usar ChatGPT te vuelve menos inteligente? estudio científico responde

En la era de la inteligencia artificial, herramientas como ChatGPT se volvieron indispensables para muchos, ofreciendo soluciones rápidas para redactar textos, generar ideas para ensayos, monografías, trabajos prácticos, planes de alimentación y mucho más. Pero, ¿estamos pagando un precio cognitivo por esta conveniencia?

Una investigación reciente del MIT Media Lab sugiere que sí, la dependencia excesiva de la IA podría estar disminuyendo nuestra actividad cerebral y, en última instancia, afectando nuestra inteligencia de maneras sutiles pero significativas.

Deuda cognitiva: la definición científica del uso de Chat GPT

Investigadores del MIT Media Lab han acuñado el término "deuda cognitiva" para describir el fenómeno observado en su estudio "Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt...". Esta "deuda" se refiere a la disminución en la actividad neuronal y la retención de información que ocurre cuando delegamos tareas mentales complejas a la IA.

Los usuarios de ChatGPT mostraron la menor conectividad cerebral.

El estudio, que analizó la actividad cerebral de participantes utilizando electroencefalogramas (EEG) mientras realizaban tareas de escritura, reveló hallazgos preocupantes:

Menor actividad cerebral

Los usuarios de ChatGPT mostraron una conectividad cerebral significativamente menor, especialmente en las bandas alfa y beta del EEG. Estas bandas están intrínsecamente ligadas a funciones cognitivas cruciales como la función ejecutiva, la memoria profunda y la creatividad. Esto sugiere que, al externalizar el esfuerzo mental a la IA, nuestro cerebro simplemente no se activa de la misma manera.

Impacto en la memoria y la originalidad

La investigación demostró que los estudiantes que dependían de ChatGPT desde el inicio de una tarea de escritura tenían una menor capacidad para recordar sus propias oraciones o citar el material que acababan de producir. Sus textos, además, tendían a ser más formulistas, careciendo de la originalidad y el sentido de autoría que caracterizaban a los trabajos de quienes no usaron IA.

Comparación de herramientas

El estudio contrastó tres grupos: uno que solo usaba su cerebro, otro que usaba Google para buscar información, y un tercer grupo que utilizaba ChatGPT.

El grupo "solo cerebro" exhibió la actividad cerebral más robusta y las conexiones neuronales más fuertes, indicando un mayor compromiso cognitivo.

El grupo que usaba Google se situó en un punto intermedio, lo que sugiere que la búsqueda activa de información, aunque asistida, aún demanda un esfuerzo mental considerable. El grupo de ChatGPT, en cambio, mostró el menor compromiso cognitivo.

Alarmante conclusión de científicos: ¿atrofia cerebral por el uso de IA?

Los resultados del MIT sugieren que la facilidad inmediata que ofrece ChatGPT puede conducir a una atrofia de habilidades cognitivas fundamentales. Si constantemente evitamos el esfuerzo mental requerido para procesar información, recordar detalles o generar ideas originales, corremos el riesgo de que estas capacidades se deterioren con el tiempo. El cerebro es como un músculo: si no se ejercita, pierde fuerza.

Incluso cuando los participantes que inicialmente dependieron de ChatGPT intentaron escribir sin la IA en sesiones posteriores, su actividad cerebral seguía siendo más baja en comparación con aquellos que nunca usaron la herramienta. Esto sugiere que los efectos de esta "deuda cognitiva" podrían ser persistentes, lo que plantea serias preguntas sobre el desarrollo cognitivo a largo plazo, especialmente en cerebros jóvenes.

¿Cómo usar ChatGPT de forma inteligente para evitar la "deuda cognitiva"?

Es crucial entender que la solución no es demonizar ni prohibir la IA. ChatGPT y otras herramientas son increíblemente potentes y pueden potenciar nuestra productividad y creatividad. La clave reside en cómo las utilizamos. Para evitar caer en la "deuda cognitiva" y aprovechar la IA de forma inteligente, considerá estas estrategias:

IA como socio, no como reemplazo: En lugar de pedir a ChatGPT que haga todo el trabajo por vos, usalo como un "socio" para rebotar ideas, desafiar tus propios pensamientos, o para pulir y mejorar borradores que ya has elaborado. Generación inicial propia: Intentá siempre generar tus ideas y una primera versión de cualquier texto o concepto por tu cuenta. Una vez que tengas una base sólida, podés usar ChatGPT para expandir, refinar o buscar perspectivas adicionales. Verificación y pensamiento crítico: No tomés la información generada por la IA como verdad absoluta. Siempre verificá los datos, cuestioná las premisas y aplicá tu propio pensamiento crítico. Esto no solo te mantendrá cognitivamente activo, sino que también te ayudará a identificar posibles imprecisiones. Uso consciente y con propósito: Antes de recurrir a la IA, preguntate: ¿Estoy usando esta herramienta para evitar un desafío mental que me beneficiaría? Si la respuesta es sí, considerá abordar la tarea por tu cuenta primero. Ejercita tu cerebro: Complementá el uso de la IA con actividades que requieran esfuerzo mental: lectura crítica, resolución de problemas complejos, aprendizaje de nuevas habilidades, o cualquier actividad que fuerce a tu cerebro a trabajar.

La advertencia de la ciencia

Los estudios del MIT Media Lab nos brindan una advertencia importante: la conveniencia de la inteligencia artificial tiene un potencial caro para nuestras capacidades cognitivas. Si bien ChatGPT puede ser una herramienta poderosa, su uso irreflexivo y excesivo podría llevarnos por un camino de "deuda cognitiva", afectando nuestra memoria, originalidad y capacidad de pensamiento profundo.

La clave está en encontrar un equilibrio. Al usar ChatGPT de manera estratégica, como una herramienta de apoyo que complementa y potencia nuestras habilidades en lugar de reemplazarlas, podemos cosechar sus beneficios sin sacrificar lo más valioso que tenemos: nuestra propia inteligencia.