El multimillonario Elon Musk lanzó en los últimos meses de 2024 su servicio X TV, que se plantea como una competencia para gigantes como Netflix o YouTube, y ya se encuentra en funcionamiento. En principio, X TV está disponible en versiones beta para Amazon Fire TV y LG webOS (una plataforma bastante difundida en la Argentina). Además, la app se puede instalar en equipos Android TV y Google TV. En un mercado colmado de alternativas de streaming, es válida la pregunta de si los usuarios realmente necesitan una más. La respuesta dependerá de cada uno, pero lo cierto es que la app de Elon Musk tiene algunas características particulares que pueden valer la pena. X TV ofrece el contenido en video que ya existe en la red social X. Esto incluye noticias, deportes y videos virales. Sin embargo, suma contenidos exclusivos de eventos en vivo y transmisiones deportivas. Esto último, por ahora, enfocado en los Estados Unidos. Debido al gran peso que tienen los canales en vivo, el servicio es visto como una especia de híbrido entre la televisión tradicional y los modernos servicios de streaming. La interfaz de X TV es minimalista y, a grandes rasgos, funciona de manera similar a YouTube. El problema que algunos analistas señalaron es que hay una falta de moderación en los contenidos, por lo que una parte de lo que se puede encontrar pueden ser videos de baja resolución, con contenidos dudosos o, directamente, ofensivos. Este cambalache resulta una clara herencia genética de la red social X. No obstante, también hay cuestiones positivas a destacar. Entre las funciones particulares de X TV que pueden resultar seductoras o útiles para los nuevos usuarios se encuentran Replay TV, que permite retroceder y disfrutar de una repetición de una parte del video; y Startover TV, que permite ingresar tarde a un evento en vivo y poder elegir verlo desde el principio. Asimismo, brinda una grabadora en la nube que permite almacenar 100 horas de contenidos para ver cuando uno quiera. El nuevo mercado donde entra Elon Musk es extremadamente competitivo. Actualmente, el panorama del streaming está dominado por Netflix, con 277,6 millones de suscriptores a nivel global, según FlixPatrol. X TV tiene la ventaja de que ya hay unos 660 millones de usuarios activos en su red social. En este sentido, su rival más directo puede ser YouTube, que también tiene la doble faz de red y plataforma audiovisual, y que hoy cuenta con unos 2.700 millones de usuarios.