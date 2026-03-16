WhatsApp es una de las aplicacionesde mensajería más utilizadas en Argentina y en el resto del mundo, permitiendo a millones de usuarios intercambiar mensajes, fotos, videos y documentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos esos archivos se acumulan y ocupan un espacio en la memoria del celular. Para evitar que tu teléfono se vuelva lento o se quede sin espacio, es importante saber cómo gestionar estos archivos y borrar los que no te interesan. Para liberar espacio en tu celular y evitar que WhatsApp acumule archivos innecesarios tenés que seguir los siguientes pasos: Además de los archivos multimedia, también es clave eliminar las copias de seguridad antiguas de WhatsApp, que ocupan bastante espacio en tu cuenta de Google. Para hacerlo, seguí el siguiente paso a paso: Eliminar estas copias de seguridad no afectará tus conversaciones actuales, pero liberarás un buen espacio en tu celular. Ingresá en WhatsApp y andá a la pestaña de “Chats”.