En el marco del 50° aniversario de Apple, MacStation -Premium Reseller de la marca en el país- anunció su “Día L”, un evento que se llevará a cabo el próximo 1 de abril, en su tienda de la calle Riobamba y con alcance en todas sus sucursales y su canal online. La propuesta combina importantes descuentos en productos como iPhone, tablets, computadores y accesorios, con una experiencia en vivo pensada para celebrar junto a la comunidad uno de los hitos más importantes de la industria tecnológica. Inspirado en el número romano “L”, que representa los 50 años, y en continuidad conceptual con el histórico “X” del décimo aniversario del iPhone, “Día L” propone una jornada que integra retail y entretenimiento en un formato innovador de evento en vivo con fuerte impronta experiencial. “En MacStation nos sumamos a la celebración de los 50 años de Apple con ‘Día L’, una edición especial pensada para acercar beneficios únicos a nuestros clientes. A lo largo de la jornada, activaremos una dinámica de Happy Hours con hasta 50% off en productos seleccionados, donde cada promoción se revelará en vivo. La audiencia podrá descubrir en tiempo real qué familia de productos y qué descuento estará disponible en cada franja horaria, tanto en nuestra web como en tiendas, generando una experiencia dinámica, participativa y alineada con el espíritu innovador de Apple”, destacó Silvana Niglia, Gerenta de Marketing y Comunicación de MacStation. Como parte de la iniciativa, la marca lanzará una Special Edition Sale con descuentos escalonados del 30%, 40% y hasta 50% en productos Apple seleccionados, con stock limitado y vigencia por franjas horarias. La dinámica comercial se organizará en bloques de Happy Hours: Los productos estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en el canal online, con medios de pago habilitados en débito, billeteras digitales y tarjeta de crédito en un pago.