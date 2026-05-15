Apple quedó envuelta en una nueva controversia judicial en Estados Unidos luego de que varios usuarios denunciaran que algunas herramientas de “Apple Intelligence” y la nueva versión de Siri no estaban disponibles cuando se lanzaron ciertos modelos de iPhone. La demanda colectiva derivó en un acuerdo millonario que contempla pagos para quienes hayan adquirido esos equipos y cumplan con las condiciones establecidas. La compañía aceptó crear un fondo de compensación económica aunque negó haber cometido irregularidades. El caso gira en torno a funciones de inteligencia artificial que fueron anunciadas como parte central de la experiencia de los nuevos teléfonos, pero que llegaron más tarde mediante actualizaciones. El acuerdo incluye a usuarios residentes en Estados Unidos que hayan comprado algunos dispositivos específicos promocionados con herramientas avanzadas de Siri y Apple Intelligence. Los modelos alcanzados son: Entre las funciones cuestionadas aparecen mejoras en la comprensión contextual de Siri, integración inteligente entre aplicaciones y reconocimiento de contenido en pantalla. Las personas interesadas en acceder al pago deberán acreditar que compraron alguno de los dispositivos incluidos dentro del acuerdo judicial. Para ello, se prevé que el trámite solicite: Apple y los administradores del acuerdo enviarán correos electrónicos o notificaciones físicas a los potenciales beneficiarios una vez que la justicia apruebe el procedimiento definitivo. El fondo total acordado asciende a USD 250 millones. El monto final dependerá de la cantidad de personas que presenten solicitudes válidas. Según las estimaciones iniciales, el pago rondaría los USD 25 por dispositivo, aunque podría llegar hasta los USD 95 si el número de reclamaciones es menor al previsto. Apple aseguró que decidió resolver el litigio para continuar enfocándose en el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia artificial y recordó que varias de las funciones anunciadas finalmente sí fueron incorporadas a los equipos. El acuerdo todavía debe recibir la aprobación final de un juez federal en California. Una vez completado ese paso, se habilitará un portal oficial para que los usuarios registren sus solicitudes y carguen la documentación requerida. La organización encargada del caso indicó que el procedimiento incluirá instrucciones detalladas para completar el reclamo y acceder al eventual pago.