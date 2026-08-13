Estas inspecciones y cortes inmediatos se basan en un marco regulatorio permanente fijado por la autoridad nacional de aplicación.

El mantenimiento de las redes de telecomunicaciones es una tarea que no descansa. A lo largo de todo el año (y el mes de agosto no es la excepción), las empresas prestadoras de televisión por cable e internet despliegan auditorías técnicas periódicas sobre los tendidos urbanos, cajas de distribución (taps), nodos de fibra óptica y antenas receptoras.

El objetivo de estos controles de rutina en la vía pública es detectar instalaciones no autorizadas, derivaciones secundarias sin abonar y “enganches” clandestinos, disponiendo la interrupción y baja del servicio en el momento en que se comprueba la irregularidad.

¿Qué dice la ley? La facultad de suspender el servicio según el ENACOM

Estas inspecciones y cortes inmediatos se basan en un marco regulatorio permanente fijado por la autoridad nacional de aplicación.

El procedimiento se respalda en el Capítulo VII del Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (aprobado por la Resolución N.° 12-E/2017 del ENACOM), el cual regula las condiciones de Suspensión, Rescisión y Extinción de los Servicios:

Facultad de rescisión por incumplimiento : La normativa otorga a las empresas licenciatarias el derecho a suspender o dar de baja el servicio cuando se detecte un incumplimiento contractual por parte del usuario o un uso fraudulento de la red. Protección de la infraestructura : Las conexiones físicas no autorizadas (como puentes de cable coaxial o splitter en la bajada del poste) provocan ruidos de retorno, caída de señal en el vecindario y saturación del espectro. Por este motivo, la ley ampara la desconexión física inmediata de la boca clandestina para preservar la calidad del servicio de los usuarios en regla. Carencia de derecho a reclamo por fraude : Ante la constatación de un enganche sin contrato o la manipulación de una caja distribuidora, el infractor no puede exigir la restitución del servicio hasta tanto no regularice su situación comercial y pague las penalidades e instalaciones homologadas.

Las inspecciones permanentes que se realizan en la calle ponen la lupa sobre las instalaciones ilegales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué buscan las cuadrillas en las revisiones de rutina?

Las inspecciones permanentes que se realizan en la calle ponen la lupa sobre tres tipos de anomalías recurrentes:

Colgados del poste o tap: Cables tirados desde la vía pública hacia un domicilio sin ficha de alta comercial ni número de serie registrado en el sistema del operador.

Derivaciones domiciliarias no declaradas: Contratar un servicio básico para una sola boca e instalar “puentes” caseros hacia departamentos contiguos o locales comerciales.

Antenas y decodificadores adulterados: Receptores satelitales o dispositivos con software modificado que vulneran los sistemas de encriptación para captar señales de pago sin abonar la licencia.

Dato clave: La alteración de la red de un servicio público o la sustracción de señales no solo habilita la desconexión administrativa por la Res. 12-E/2017 del ENACOM, sino que también constituye una infracción contemplada bajo la figura de hurto o estafa en el Código Penal.

¿Qué hacer si sufriste un corte por error?

Si una cuadrilla retiró o suspendió tu bajada de cable e internet pero contás con el abono al día y contrato vigente, el protocolo exige: