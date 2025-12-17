El icónico streaming científico del CONICET vuelve al Atlántico Sur para recorrer nuevos puntos clave del fondo marino. La experiencia, abierta al público y en tiempo real, permitirá seguir cada inmersión y conversar con el equipo a bordo.

El 14 de diciembre se puso en marcha la última expedición del año, “Vida en los extremos”, realizada a bordo del buque Falkor (too). La misión combinará tecnología de punta, investigación interdisciplinaria y divulgación en vivo para comprender cómo el gas metano moldea los ecosistemas profundos del talud continental del Mar Argentino.

¿Cuándo vuelve el streaming del CONICET?

La transmisión ya está activa desde el 14 de diciembre hasta el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn. Al igual que en ediciones anteriores, los contenidos se comparten en las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute, con la posibilidad de que el público envíe preguntas y reciba respuestas en vivo por parte de los científicos.

¿Qué se investigará en esta nueva expedición?

El objetivo central es analizar filtraciones de gas metano en el talud continental, ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada que prospera sin luz y bajo altas presiones.

“Liderada por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del IGeBA (CONICET - Exactas UBA), la expedición “Vida en los extremos” investigará si existe un rol transversal del metano en el modelado de las características biológicas, físicas y químicas de estos ecosistemas quimiosintéticos", indica el consejo de investigaciones en su portal oficial.

¿Quiénes participan?

A bordo viajan 25 especialistas, 17 de ellos argentinos, liderados por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del CONICET y docente de la UBA. La campaña reúne a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), el CONICET y el Schmidt Ocean Institute , reforzando la cooperación entre instituciones nacionales e internacionales.

¿Qué halló el CONICET?

La previa en el Cañón Submarino de Mar del Plata dejó imágenes inéditas del ecosistema batial del Mar Argentino y una gran repercusión pública. El proyecto de streaming obtuvo el Martín Fierro de Oro 2025 en la categoría Canales de Streaming.

