El cometa 3I/ATLAS continúa siendo objeto de estudio y fascinación para los científicos de la NASA. Desde su descubrimiento en julio, este cuerpo celeste interestelar mostró comportamientos que lo diferencian de otros cometas conocidos. Su composición y trayectoria ya eran motivo de análisis, pero ahora volvió a sorprender con señales claras de activación.

En las últimas semanas, nuevas imágenes captadas por sondas y telescopios espaciales revelaron que el cometa presenta un halo brillante y colas que indican actividad interna.

¿Qué se sabe sobre el cometa 3I/ATLAS?

El 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado en la historia, después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov. Fue descubierto el 21 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile y desde entonces se estudia su trayectoria hiperbólica, que confirma que proviene de fuera del Sistema Solar.

NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

Este cometa viaja a una velocidad aproximada de 60 km por segundo y alcanzará su punto más cercano el 19 de diciembre , a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra, casi el doble de la distancia al Sol. Su núcleo, compuesto de roca y hielo, comenzó a erosionarse al acercarse al Sol, liberando gases y polvo.

¿Qué descubrieron los científicos?

Una imagen tomada por el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice) de la European Space Agency (ESA) mostró un halo brillante y dos colas: una de plasma y otra de polvo. Esto confirma que el cometa está activo, expulsando material mientras se aleja del Sol.

Para los astrónomos, esta actividad es clave porque permite analizar su composición química y compararla con otros cometas de la Vía Láctea.

NASA/JPL-Caltech

Además, telescopios como el Hubble y el James Webb están colaborando en la observación, junto con sondas interplanetarias, para obtener datos que serán publicados en 2026. El objetivo es comprender cómo se forman estos objetos y qué elementos desconocidos pueden contener .

¿Hay riesgo de impactar con la Tierra?

No existe peligro de colisión. Aunque el cometa pasó dentro de la órbita de Marte, su trayectoria lo aleja del Sol y seguirá rumbo al espacio profundo. En su punto más cercano, el viernes 19 de diciembre de 2025, estará a 1,8 unidades astronómicas, una distancia segura para nuestro planeta.