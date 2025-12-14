En esta noticia
El cometa 3I/ATLAS continúa siendo objeto de estudio y fascinación para los científicos de la NASA. Desde su descubrimiento en julio, este cuerpo celeste interestelar mostró comportamientos que lo diferencian de otros cometas conocidos. Su composición y trayectoria ya eran motivo de análisis, pero ahora volvió a sorprender con señales claras de activación.
En las últimas semanas, nuevas imágenes captadas por sondas y telescopios espaciales revelaron que el cometa presenta un halo brillante y colas que indican actividad interna.
¿Qué se sabe sobre el cometa 3I/ATLAS?
El 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado en la historia, después de ‘Oumuamua y 2I/Borisov. Fue descubierto el 21 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile y desde entonces se estudia su trayectoria hiperbólica, que confirma que proviene de fuera del Sistema Solar.
Este cometa viaja a una velocidad aproximada de 60 km por segundo y alcanzará su punto más cercano el 19 de diciembre, a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra, casi el doble de la distancia al Sol. Su núcleo, compuesto de roca y hielo, comenzó a erosionarse al acercarse al Sol, liberando gases y polvo.
¿Qué descubrieron los científicos?
Una imagen tomada por el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice) de la European Space Agency (ESA) mostró un halo brillante y dos colas: una de plasma y otra de polvo. Esto confirma que el cometa está activo, expulsando material mientras se aleja del Sol.
Para los astrónomos, esta actividad es clave porque permite analizar su composición química y compararla con otros cometas de la Vía Láctea.
Además, telescopios como el Hubble y el James Webb están colaborando en la observación, junto con sondas interplanetarias, para obtener datos que serán publicados en 2026. El objetivo es comprender cómo se forman estos objetos y qué elementos desconocidos pueden contener.
¿Hay riesgo de impactar con la Tierra?
No existe peligro de colisión. Aunque el cometa pasó dentro de la órbita de Marte, su trayectoria lo aleja del Sol y seguirá rumbo al espacio profundo. En su punto más cercano, el viernes 19 de diciembre de 2025, estará a 1,8 unidades astronómicas, una distancia segura para nuestro planeta.