En pleno corazón del Microcentro, sobre la calle Sarmiento y a metros de la peatonal Florida, funciona Bar Paulín, un comercio gastronómico célebre por sus sándwiches gigantes y el espectáculo que ofrecen sus empleados al despachar los pedidos.

Cada mediodía, el lugar reúne a cientos de trabajadores, transeúntes y turistas que buscan almorzar de forma rápida y abundante en una barra tradicional.

El origen del local y su fundación en 1988

El establecimiento abrió sus puertas en 1988 ideado por un fundador de origen gallego que buscaba ofrecer una propuesta gastronómica de comida casera, simple y abundante .

En sus comienzos funcionó como una cafetería de paso para los empleados de la zona financiera, pero con el tiempo reorientó su modelo de negocio hasta consagrarse con la elaboración de sándwiches artesanales preparados al momento.

La técnica de los “sándwiches voladores” en la barra

El elemento más distintivo del local es la forma en que los mozos entregan los pedidos a lo largo de su extensa barra en forma de U.

Lo que comenzó como un recurso práctico para agilizar la atención se transformó en una atracción visual emblemática del lugar.

Debido a la alta concurrencia durante el horario del almuerzo, los empleados adoptaron la costumbre de deslizar las fuentes y envoltorios sobre la superficie de madera a toda velocidad hasta la posición exacta del comensal.

Lo que comenzó como un recurso práctico para agilizar la atención se transformó en una atracción visual emblemática del lugar .

Porciones de medio kilo y variedad de ingredientes

Las preparaciones se destacan por su tamaño y peso, alcanzando en promedio los 500 gramos por unidad.

La carta incluye opciones frías y calientes con rellenos abundantes de milanesas, peceto al escabeche, matambre, tortilla de papas, jamón crudo y variedad de quesos.

La dimensión de las porciones hace que muchos clientes elijan compartir el sándwich o guardar una parte para más tarde.

Velocidad de atención y rotación constante de clientes

La preferencia del público responde a la combinación entre cantidad, velocidad y ambiente clásico.

El sistema de trabajo está optimizado para despachar decenas de pedidos en pocos minutos, garantizando un recambio ágil en los asientos de la barra.

Esta eficiencia resulta determinante para los trabajadores administrativos que buscan almorzar rápido durante la pausa laboral sin perder tiempo de espera.