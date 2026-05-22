Trump desclasificó más archivos sobre supuestos ovnis: revelan el extraño avistamiento de una misión a la Luna.

La administración de Donald Trump anunció este viernes la publicación de una segunda partida de documentos del Gobierno que documentan encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP) y que habían sido catalogados como material clasificado.

La nueva serie, que consta de siete archivos de texto, vídeo y audio, venía precedida de la publicación el pasado 8 de mayo de 162 documentos centrados en avistamientos de ovnis y posibles encuentros con vida extraterrestre.

El archivo desclasificado de la misión Apolo 12

Entre los materiales desclasificados por el Departamento de Guerra estadounidense hay una entrevista médica con los tres astronautas Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean que tripularon en noviembre de 1969 la misión Apolo 12, la segunda en alunizar.

Este es el segundo bloque de archivos clasificados sobre supuestos OVNIS que el Gobierno de EE.UU. libera (Fuente: War.gov). War.gov/ufo

Los tres observaron “destellos de luz o ‘estelas luminosas’”, experiencias que “ocurrieron en la oscuridad, mientras intentaban conciliar el sueño”. Sin embargo, la NASA acabó determinando que los fenómenos reportados tenían que ver con la visión de los astronautas, posiblemente afectada por la exposición a rayos cósmicos.

La CIA publicó reportes de supuestos OVNIS: desde la USSR hasta el desarrollo de armas nucleares

También se publicó un informe de recopilación de inteligencia de la CIA en la extinta Unión Soviética que relata un incidente ocurrido en el verano de 1973 en el que un operativo observó “un objeto aéreo no identificado, luminoso y de color verde brillante”. “La fuente describió la formación de círculos concéntricos alrededor del fenómeno a lo largo de varios minutos, antes de que este se disipara”, explica el texto.

Finalmente incluyó un expediente de 116 páginas ligado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas (el sucesor del Proyecto Manhattan) y las Fuerzas Aéreas que detalla avistamientos e investigaciones producidas entre 1948 y 1950 en la base de Sandia, Nuevo México.

El documento incluye 209 avistamientos de “‘orbes verdes’, ‘discos’ y ‘bolas de fuego’ en las proximidades de la base militar”. Según el Pentágono, “los testigos informaron haber observado UAP realizando maniobras, perdiéndose de vista, desapareciendo o explotando”.