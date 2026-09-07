Vivir rodeado de naturaleza, conocer uno de los destinos más buscados de la Patagonia y tener tiempo libre para recorrer sus paisajes puede parecer un plan de vacaciones. Sin embargo, una propuesta de voluntariado permite hacerlo durante una temporada a cambio de algunas horas de trabajo por semana.

La oportunidad está disponible en El Bolsón, Río Negro, y está dirigida a personas que quieran colaborar en distintas tareas vinculadas con la atención y el mantenimiento de unas cabañas turísticas.

La propuesta fue publicada en Worldpackers y ofrece alojamiento, conexión a internet de alta velocidad y dos días libres por semana a cambio de 25 horas de ayuda semanales.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Quienes sean seleccionados deberán colaborar principalmente con la preparación de las cabañas para recibir a los huéspedes.

Entre las actividades previstas se encuentran la limpieza de cocinas, dormitorios, baños y espacios comunes, además de hacer camas, colaborar con tareas domésticas y ocuparse de la lavandería.

También deberán ayudar con el check-in de los visitantes, mostrarles la propiedad y responder sus consultas durante la estadía.

La propuesta también contempla tareas de mantenimiento, construcción y reparaciones, por lo que contar con conocimientos en estas áreas puede ser un aspecto valorado.

Además, hay una tarea especial para quienes disfrutan de los animales: el voluntario deberá compartir tiempo y colaborar con el cuidado de los cuatro perros que viven en la propiedad: Chinchu, Toni, Jasmin Florencia y Frida.

Vivir gratis en un paraíso de la Patagonia. Instagram @meliquinapatagonia

Cuántas horas hay que trabajar

El voluntariado requiere 25 horas de colaboración por semana, distribuidas en cinco jornadas de aproximadamente cuatro o cinco horas.

Los organizadores intentan otorgar dos días libres consecutivos, de modo que los voluntarios tengan tiempo suficiente para recorrer El Bolsón y sus alrededores.

Durante el turno de mañana, que habitualmente se extiende de 10 a 15, las tareas se concentran principalmente en la limpieza de las cabañas y la asistencia durante el check-out de los huéspedes.

Por la tarde, las actividades están relacionadas con la lavandería de sábanas y toallas, además de permanecer disponibles para recibir a nuevos visitantes y responder sus preguntas.

Qué ofrece el voluntariado

A cambio de las horas de colaboración, la propuesta incluye varios beneficios para quienes sean seleccionados.

El principal es el alojamiento en una habitación compartida con otro viajero dentro de la casa principal de la propiedad.

También se ofrece internet de alta velocidad, un beneficio especialmente atractivo para quienes trabajan de manera remota y necesitan mantenerse conectados durante su estadía.

La vivienda cuenta además con cocina totalmente equipada, aunque la alimentación corre por cuenta del voluntario.

La propiedad se encuentra en un entorno natural privilegiado: detrás de la casa hay una reserva natural y un sendero que conduce directamente al Cerro Amigo, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas de la zona.

El Bolsón, La Patagonia. Instagram @elbolsonpatagonia

Quiénes pueden postularse

La propuesta establece algunos requisitos para quienes quieran participar.

Los voluntarios deben tener entre 28 y 60 años y contar con conocimientos de inglés o español a nivel principiante.

La convocatoria acepta tanto a personas que viajen solas como a parejas y dúos de voluntarios.

Además de cumplir con las tareas asignadas, los organizadores buscan personas que tengan una actitud positiva, sean proactivas y disfruten trabajar en equipo.

Otro de los aspectos destacados por los responsables de la propuesta es la predisposición para convivir con otras personas, compartir espacios y relacionarse con huéspedes y compañeros.

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

La propuesta no cubre todos los gastos asociados al viaje.

Los participantes deberán hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda.

También deberán comprar y preparar su propia comida durante la estadía, aunque tendrán acceso a una cocina equipada para cocinar.

Una oportunidad para conocer El Bolsón

El atractivo de esta propuesta no está solamente en el alojamiento. El voluntariado permite instalarse temporalmente en uno de los destinos naturales más conocidos de la Patagonia y aprovechar los días libres para explorar sus alrededores.

El Bolsón se caracteriza por sus paisajes de montaña, bosques, ríos y senderos, por lo que la posibilidad de contar con dos jornadas libres consecutivas puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan combinar trabajo, naturaleza y viajes.

La propuesta publicada en Worldpackers tiene una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 y 25 reseñas de viajeros que participaron de la experiencia.

Así, quienes estén buscando una forma diferente de conocer la Patagonia pueden encontrar en este voluntariado una alternativa para vivir durante un tiempo en El Bolsón, contar con alojamiento y WiFi y, al mismo tiempo, disponer de tiempo libre para descubrir uno de los paisajes más atractivos del sur argentino.