A poco más de una hora de Córdoba capital se encuentra una localidad serrana que se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse de la ciudad y disfrutar de paisajes naturales. Arroyos de aguas cristalinas, cascadas, ollas naturales y caminos entre las sierras forman parte de una propuesta turística que atrae visitantes durante todo el año.

La localidad es Tanti, ubicada en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Según los datos del Censo Nacional 2022, cuenta con alrededor de 11.000 habitantes, aunque su actividad turística hace que durante el año reciba una cantidad de visitantes muy superior a su población. Se estima que llegan cerca de 150.000 turistas anualmente.

El paisaje combina montañas, vegetación serrana, cursos de agua y formaciones rocosas, con distintos puntos que pueden recorrerse tanto para pasar el día junto al río como para realizar caminatas y circuitos de trekking.

Un arroyo que atraviesa el pueblo y forma varios balnearios

Uno de los principales atractivos de Tanti es el arroyo que lleva el mismo nombre de la localidad. A lo largo de su recorrido aparecen distintos sectores preparados para disfrutar del agua y pasar el día en contacto con la naturaleza.

De acuerdo con la información turística provincial, existen casi diez balnearios distribuidos sobre este curso de agua. Algunos de los más conocidos son El Diquecito, El Remanso, La Olla, La Isla, Los Árboles y Sans Souci.

Entre ellos se destaca El Diquecito, un sector donde un paredón permitió formar un espejo de agua de más de 50 metros de extensión. El lugar cuenta con áreas de diferentes profundidades y, durante la temporada de verano, suma servicios como sanitarios, asadores y guardavidas.

A pocos metros también se encuentra otro de los puntos de interés de la zona: La Cascada. Está aproximadamente 150 metros río arriba de El Diquecito y presenta una caída de agua de más de ocho metros, rodeada por la vegetación característica de las sierras cordobesas.

Tanti, Cordoba. Instagram @vivitantiok

El salto de agua de 115 metros escondido entre las sierras

Más allá de los balnearios, Tanti también funciona como punto de partida para conocer uno de los paisajes naturales más llamativos de los alrededores: la cascada Los Chorrillos.

El salto se encuentra dentro de la Reserva Natural Los Chorrillos, en el sector de Villa Flor Serrana. El agua desciende a lo largo de 115 metros de altura, dividida en cuatro saltos que atraviesan un entorno de vegetación, rocas y pequeños cursos de agua.

Llegar hasta allí requiere realizar un recorrido a pie. El circuito completo tiene aproximadamente 12 kilómetros y atraviesa diferentes sectores de las sierras, con desniveles propios del terreno.

A lo largo del camino aparecen vertientes de agua cristalina, ollas naturales y formaciones rocosas, que convierten el trayecto en parte de la experiencia. En la zona inferior de la cascada también se encuentran ollas de agua que forman parte de los principales atractivos del recorrido.

Tanti, Cordoba. Instagram @vivitantiok

Cómo llegar a Tanti desde Córdoba capital

Tanti se encuentra en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de Córdoba capital. Para llegar desde la ciudad se puede tomar la Autopista Córdoba-Carlos Paz y luego continuar por la Ruta Provincial 28 hasta la localidad.

Su ubicación permite combinar una visita a Tanti con otros destinos turísticos de Punilla, especialmente Villa Carlos Paz, y la convierte en una opción accesible para una escapada de naturaleza sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Entre balnearios, senderos, cascadas y paisajes serranos, Tanti ofrece distintas alternativas para pasar el día: desde descansar junto al arroyo y disfrutar de sus espacios naturales hasta recorrer a pie algunos de los circuitos que atraviesan las sierras.