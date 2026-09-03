Tras más de 25 años de actividad, una histórica cadena de electrodomésticos cierra sucursales.

Musimundo atraviesa un fuerte repliegue de su actividad comercial y durante los últimos días concretó el cierre de varias sucursales en el nordeste argentino.

La medida alcanzó a establecimientos ubicados en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, donde los empleados fueron informados sobre la interrupción de las actividades.

La situación genera preocupación entre los trabajadores, que aguardan precisiones respecto del pago de haberes, indemnizaciones y continuidad laboral.

El cierre de los locales se produce en medio de las dificultades financieras que atraviesa el grupo empresarial que opera la marca.

Según trascendió, la compañía mantiene una importante deuda con bancos y otros acreedores, mientras enfrenta un escenario de menor consumo y dificultades para refinanciar sus compromisos.

Musimundo cerró cuatro locales en Corrientes

En la ciudad de Corrientes dejaron de funcionar cuatro puntos de venta de la cadena. Los establecimientos afectados se encontraban en Maipú y avenida 3 de Abril, avenida Cazadores Correntinos, la peatonal Junín casi San Juan y el Centenario Shopping Mall.

En la sucursal ubicada sobre la calle Junín, los trabajadores mantuvieron una reunión luego de recibir la comunicación sobre el cierre y posteriormente se retiraron del establecimiento.

Durante el domingo, además, el sitio web de Musimundo permanecía fuera de servicio y mostraba un mensaje que indicaba que se encontraba “en mantenimiento”.

Se despidió la cadena más popular del país: 17 locales cerraron sus puertas en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Musimundo.

Despidos y cierres en Chaco

La situación también se replicó en diferentes localidades chaqueñas. Los cierres alcanzaron establecimientos de Resistencia, Barranqueras y Presidencia Roque Sáenz Peña.

Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, confirmó que 17 trabajadores recibieron cartas documento notificándoles sus despidos.

Entre los empleados afectados hay personas con una extensa trayectoria dentro de la empresa. Según señaló el dirigente gremial, algunos trabajadores cuentan con más de 25 años de antigüedad.

Incertidumbre entre los empleados de Misiones

En Puerto Iguazú también se registró el cierre de un local de Musimundo. Los trabajadores se presentaron este lunes en el establecimiento y encontraron las puertas cerradas.

Los empleados habían recibido durante el sábado una comunicación verbal sobre la finalización de sus actividades, aunque todavía aguardaban precisiones formales sobre su situación laboral.

El cierre dejó en incertidumbre a los trabajadores, que buscan conocer cómo continuará el proceso y cuáles serán las condiciones de la desvinculación.

Qué pasó con los locales de Musimundo en Formosa

En la ciudad de Formosa, una de las sucursales afectadas está ubicada sobre la calle Saavedra. El establecimiento permanece cerrado y sus vidrieras y accesos fueron cubiertos con papel, una señal del cese de la actividad comercial.

En cambio, el local situado sobre la avenida 9 de Julio tampoco brinda atención al público, aunque su frente permanece sin empapelar. Esta diferencia generó dudas entre algunos clientes sobre la situación definitiva del establecimiento.

De esta manera, Musimundo avanza con el cierre de distintos puntos de venta en el NEA, mientras los trabajadores de las provincias afectadas esperan nuevas definiciones sobre su futuro laboral y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.