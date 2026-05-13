La ciudad de Rosario fue testigo de un hecho que bordea lo milagroso en la esquina de Dorrego y Tucumán, en pleno centro de la ciudad. Un hombre, identificado como vecino del departamento 4C, protagonizó una caída al vacío desde un cuarto piso luego de un altercado doméstico que motivó la intervención policial. El episodio se registró alrededor de las 14:30, en un contexto de extrema tensión. Según testigos y registros audiovisuales captados por transeúntes, el hombre intentó reingresar a su vivienda escalando por el exterior tras haber sido expulsado por su pareja. En las imágenes se observa cómo se sostuvo de la baranda del balcón hasta que el peso de su cuerpo venció la fuerza de sus brazos. La brutal caída, estimada en más de 15 metros, tuvo un desenlace fortuito: el cuerpo impactó directamente sobre el capot de un patrullero de la Policía de Santa Fe que se encontraba estacionado en el lugar debido a la denuncia previa por el conflicto de pareja. “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, aseguró una vecina. Fuentes policiales confirmaron que el caso se investiga inicialmente como una “caída de altura”. Los testimonios recabados, incluido el de su pareja, señalan que el hombre se encontraba en un estado de alteración relacionado con graves problemáticas de consumo de estupefacientes. Las autoridades descartaron, por el momento, indicios de una agresión directa o un intento de suicidio, ya que los videos muestran el esfuerzo del sujeto por reincorporarse al balcón antes de perder el equilibrio. Tras el impacto, que muchos testigos confundieron inicialmente con el estallido de un cristal o un choque vehicular, equipos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) arribaron al sitio. El hombre fue hallado consciente en la vereda con heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece bajo observación médica. La causa quedó a cargo de la doctora Mariana Prunotto, de la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, quien buscará determinar las responsabilidades y el contexto exacto de la disputa previa al accidente.