El país sigue en shock tras el grave accidente ocurrido el domingo 3 de mayo en Popayán, donde una camioneta tipo Monster Truck perdió el control durante una exhibición y arrolló a decenas de asistentes. El hecho dejó al menos tres personas muertas —entre ellas una menor de edad— y más de 40 heridos, varios en estado crítico. La emergencia obligó a activar toda la red hospitalaria del Cauca y desató una investigación para establecer responsabilidades. El siniestro ocurrió en el lote Bulevar Rose, donde se desarrollaba el evento ante cerca de 1.500 personas. En cuestión de segundos, lo que era una jornada familiar se convirtió en una escena de pánico: el vehículo atravesó las barreras de seguridad, impactó contra un poste y terminó sobre la multitud. La mujer al volante fue identificada como Sonia Segura, una piloto con más de 10 años de experiencia en este tipo de vehículos. A sus 53 años, es considerada una de las pocas —e incluso la única— mujer en Latinoamérica dedicada a conducir Monster Trucks, máquinas que pueden superar los 1.300 caballos de fuerza. Segura no siempre estuvo vinculada al mundo automotor. Durante gran parte de su vida trabajó en el sector audiovisual, incluyendo proyectos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Con el tiempo, decidió dar un giro radical y dedicarse a los espectáculos de alto impacto. Su trayectoria incluye presentaciones en diferentes ciudades de Colombia y exhibiciones internacionales. Era reconocida por su destreza al volante y por liderar shows con vehículos como “La Dragona”, un camión capaz de realizar saltos de hasta seis metros de altura. Tras el accidente, también fue trasladada a un centro médico y, según los reportes oficiales, se encuentra estable. Aunque las investigaciones continúan, una hipótesis preliminar apunta a una posible falla mecánica. Según el reporte de la Policía, el vehículo se habría acelerado sin control y la conductora no logró frenar a tiempo. El coronel encargado del caso indicó que el automotor perdió capacidad de respuesta, lo que derivó en el impacto contra un poste y posteriormente contra los asistentes. Sin embargo, no se descarta que otros factores —como condiciones del terreno o fallas en la seguridad— hayan influido. Las autoridades analizan videos del momento y revisan el estado técnico del vehículo para determinar la causa exacta. El balance preliminar indica al menos tres fallecidos y más de 40 personas heridas, aunque las cifras han variado en las primeras horas tras la tragedia. Varias víctimas fueron trasladadas a centros médicos de Popayán, algunas con lesiones de gravedad. Entre los afectados hay menores de edad, lo que ha generado mayor indignación en la opinión pública. Equipos médicos, bomberos y organismos de socorro atendieron la emergencia de manera inmediata. Uno de los puntos clave en la investigación es si el evento cumplía con los protocolos exigidos para este tipo de espectáculos. En redes sociales, asistentes han cuestionado la organización y la cercanía del público con la pista. Expertos señalan que este tipo de shows debe contar con: Las autoridades locales ya iniciaron la verificación de permisos y condiciones del evento para establecer posibles responsabilidades. El alcalde de la ciudad expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y confirmó que se desplegó toda la capacidad institucional para atender la emergencia. Además, el gobernador del Cauca aseguró que la red hospitalaria fue activada de inmediato y que se está brindando atención prioritaria a los heridos. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo negligencia en la organización o fallas estructurales. Con información de EFE.-