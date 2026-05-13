Este miércoles, 13 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con la lombriz simboliza renovación y trabajo silencioso: algo pequeño remueve lo profundo para fertilizar nuevas oportunidades. También puede advertir molestias o algo que te carcome por dentro—culpas, envidias o hábitos—que conviene reconocer y limpiar. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.