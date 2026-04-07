En la madrugada del martes 7 de abril se registró un grave accidente de tránsito en Colombia, cuando un bus de transporte intermunicipal sufrió un volcamiento que dejó al menos tres personas fallecidas y varios heridos. El hecho ocurrió en la glorieta de Payandé, en el corredor vial que conecta Ibagué con Bogotá, a la altura del kilómetro 13+400. Según información preliminar de las autoridades, compartida por El Tiempo, el vehículo se salió de la calzada y terminó volcado sobre uno de sus costados. Al momento del siniestro, el bus —perteneciente a la empresa Coomotor— cubría la ruta entre ambas ciudades con cerca de 27 pasajeros a bordo. La magnitud del impacto generó una rápida movilización de equipos de emergencia en la zona. La Dirección Operativa de Tránsito del Tolima confirmó que, además de las tres víctimas fatales, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de lesionados. Tampoco se han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas, mientras continúan las labores oficiales para establecer quiénes viajaban en el vehículo al momento del accidente. En el lugar trabajó un equipo multidisciplinario conformado por organismos de socorro, personal médico, agentes de tránsito y operarios encargados de remover el vehículo y despejar la vía. Como consecuencia del accidente, el tránsito en la zona permaneció con restricciones parciales, lo que generó demoras en este importante corredor vial. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, especialmente el trayecto por Picaleña - Buenos Aires, para evitar congestiones. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones en sectores críticos, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos siniestros viales. Ante este tipo de hechos, los organismos de tránsito reiteraron una serie de medidas básicas para los conductores: