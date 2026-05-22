La altura total proyectada de esta estructura es de 484 metros, lo que no solo le permitirá dominar el skyline mexicano.

En el corazón del norte de México, se lleva a cabo la construcción de la Torre Rise, un ambicioso proyecto que transformará a Monterrey en la anfitriona del edificio más alto de Latinoamérica y uno de los más significativos en el contexto global de los rascacielos.

La altura total proyectada de esta estructura es de 484 metros, lo que no solo le permitirá dominar el skyline mexicano, sino que también la posicionará como la segunda más alta del continente americano, superada únicamente por el One World Trade Center de Nueva York.

Construyen el edificio más alto y moderno de América Latina: tendrá 96 pisos habitables y más de 480 metros

Arranca la construcción del rascacielos más alto y avanzado de América Latina

El nuevo rascacielos dejará atrás a la Torre Obispado, también ubicada en Monterrey, ampliando por más de 170 metros la diferencia entre ambas construcciones y consolidando a la ciudad como un polo de desarrollo vertical sin precedentes en la región.

De acuerdo con los desarrolladores, la Torre Rise contará con 96 niveles habitables, coronados por una aguja arquitectónica que completará su altura final de 484 metros. Esta cifra supera ampliamente a cualquier otro edificio existente en América Latina.

La visión que impulsa el megaproyecto

El proyecto fue diseñado como un complejo de uso mixto, con la finalidad de amalgamar trabajo, vivienda, turismo y entretenimiento en una única localización. La torre contará con:

35 niveles de oficinas corporativas

22 pisos de departamentos residenciales

10 niveles destinados a un hotel de lujo

4 plantas comerciales

Un rascacielos sustentable de diseño vanguardista

El proyecto ya cuenta con certificaciones internacionales de sostenibilidad, entre ellas LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well, lo que lo posiciona como uno de los rascacielos más avanzados de la región en términos de eficiencia y bienestar.

Más allá de su altura, la Torre Rise en Monterrey busca diferenciarse por su enfoque ambiental. El edificio incorporará más de 4.000 metros cuadrados de áreas verdes, una fachada de cristal con control térmico y esquinas curvas diseñadas para minimizar el impacto del viento.

Ubicación privilegiada en una de las zonas más icónicas

La torre se erige en la colonia Obispado, una de las zonas más emblemáticas y altas de Monterrey. Su ubicación, adyacente al cerro del Obispado y frente al río Santa Catarina, le otorgará la capacidad de convertirse en un nuevo símbolo visual de la ciudad, así como en un referente urbano de relevancia internacional.

Torre Rise: fecha de inauguración y apertura al público

El proyecto dio inicio en 2023 y, de acuerdo al cronograma establecido, la inauguración se anticipa para el verano de 2026.

Este desarrollo se produce en un contexto decisivo para la ciudad, que se encuentra en plena preparación para acoger eventos internacionales como el Mundial de la FIFA que comenzará en un mes.