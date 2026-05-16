Ourense, en Galicia, se consolida como uno de los destinos termales más atractivos de España, especialmente para quienes buscan una experiencia accesible, natural y relajante. Con una extensa red de aguas mineromedicinales y varios complejos gratuitos, esta ciudad ofrece un plan ideal para jubilados que quieren disfrutar del bienestar sin gastar de más. Considerada la capital termal de Galicia, Ourense cuenta con decenas de manantiales de aguas calientes que brotan de manera natural desde el subsuelo, algunos con temperaturas elevadas que llegan hasta los 60 °C en origen. Estos espacios han sido valorados desde la antigüedad por sus propiedades terapéuticas, y hoy continúan atrayendo visitantes que buscan relajación y salud en plena naturaleza. Uno de los principales atractivos es que muchas de estas termas son de acceso gratuito, lo que las convierte en una opción perfecta para turistas con presupuesto acotado, como jubilados. Entre las más destacadas se encuentran las termas de Outariz y Burga de Canedo, ubicadas a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Este complejo al aire libre combina naturaleza, tranquilidad y comodidad. Allí se pueden encontrar: Estas instalaciones están acondicionadas con vestuarios, taquillas y servicios básicos, por lo que solo es necesario llevar bañador, chanclas y toalla. Además, existen otras opciones gratuitas que completan la oferta termal de la ciudad y permiten recorrer distintos ambientes y temperaturas. En este complejo, existe un servicio llamado el Tren de las Termas, el cual es un pintoresco transporte turístico que une el centro de Ourense con las principales áreas termales. De esta manera, el recorrido parte desde la Plaza Mayor, con una duración de 40 minutos aproximados, y recorre 6 kilómetros junto al río. Así, te lleva hasta las aguas termales con un precio parecido al del transporte urbano. Ourense es la capital termal de Galicia (segunda ciudad de Europa con más surgencias después de Budapest). A su vez, tiene otras opciones gratuitas o muy asequibles que incluyen: