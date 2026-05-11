El Ministerio de Educación Nacional oficializó que el último día de clases del calendario A será este viernes 15 de mayo de 2026, lo que implica que desde el sábado 16 de mayo no habrá más actividades académicas en ningún colegio público del país, hasta el martes 19. La decisión fue comunicada a las secretarías de educación y define un receso de 3 días continuos en el sistema escolar colombiano conformado por sábado, domingo y lunes. La jornada festiva del lunes 18 de mayo de 2026 obliga a los colegios a ajustar sus cronogramas académicos y administrativos. Según el calendario educativo, el objetivo es garantizar el cumplimiento de las semanas lectivas establecidas, evitando retrasos en el desarrollo del año escolar y manteniendo la continuidad académica tras la pausa por el festivo nacional. La jornada festiva del lunes 18 de mayo —correspondiente a la Ascensión del Señor— responde a tres factores que el calendario oficial considera determinantes para su aplicación a nivel nacional: Las instituciones educativas podrán realizar reprogramaciones internas, siempre que se asegure el cumplimiento de las semanas lectivas obligatorias establecidas por las autoridades. El lunes 18 de mayo de 2026 es festivo en Colombia debido a la conmemoración de la Ascensión del Señor, una celebración de origen religioso que hace parte del calendario oficial del país y que se traslada al lunes para generar un fin de semana largo. Este ajuste responde a la Ley Emiliani, que permite mover ciertos festivos al lunes con el objetivo de promover el descanso y la actividad turística ya que la fecha oficial de conmemoración es el jueves 14 de mayo. El calendario académico en Colombia contempla los días festivos como parte de la planificación anual, por lo que el lunes 18 de mayo de 2026 se integra como una jornada sin clases dentro del cronograma de los colegios: Este tipo de jornadas no hábiles es de cumplimiento obligatorio, por lo que los colegios deben suspender actividades ese día y realizar ajustes internos para garantizar el desarrollo completo del año académico. Aunque la mayoría de instituciones privadas en Colombia suspenderá clases por el festivo del lunes 18 de mayo, algunos colegios podrán mantener actividades internas —como reuniones administrativas, planeación docente o ajustes académicos— sin la presencia de estudiantes en jornada regular. En el caso de instituciones con calendarios especiales o internacionales, sus cronogramas pueden presentar variaciones, aunque generalmente también respetan los festivos nacionales. En todos los casos, la jornada no lectiva no afecta la estructura general del año escolar, que debe cumplir con las semanas obligatorias. Las autoridades educativas recomiendan a familias y estudiantes tener en cuenta algunos aspectos clave ante la suspensión de clases por el festivo del lunes 18 de mayo: Se trata de una pausa breve dentro del calendario escolar, por lo que no implica cambios estructurales en el año académico. Sin embargo, una adecuada planificación permite retomar las actividades con normalidad tras el festivo.