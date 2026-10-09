El vinagre blanco puede utilizarse para la limpieza básica de algunas superficies.

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados para la limpieza doméstica por su bajo costo y su versatilidad.

Sin embargo, los estudios sobre sus beneficios van más allá de quitar manchas y eliminar algunos olores: una investigación científica analizó la capacidad del ácido acético para combatir determinados hongos y microorganismos.

El trabajo, publicado en la revista BMC Microbiology, evaluó su eficacia en distintas concentraciones y bajo condiciones de laboratorio.

Los resultados aportan evidencia sobre sus propiedades antifúngicas y antimicrobianas.

Vinagre blanco para limpiar la casa: qué dice el estudio científico

La investigación fue publicada el 26 de agosto de 2020 en la revista BMC Microbiology y estuvo a cargo de los investigadores Marc-Kevin Zinn y Dirk Bockmühl.

El objetivo fue estudiar la actividad del ácido acético frente a bacterias, hongos y ciertos virus, más allá de evaluar su posible aplicación en procedimientos de limpieza doméstica y lavado de ropa.

Los resultados mostraron que las formulaciones con una concentración del 10% de ácido acético y un 1,5% de ácido cítrico lograron una reducción superior a cinco órdenes de magnitud en varias de las bacterias y los hongos analizados , según los criterios de las pruebas utilizadas.

En los ensayos sobre superficies, también se observó una reducción superior a cinco órdenes de magnitud de distintos microorganismos, incluido el hongo Aspergillus brasiliensis, con una concentración de ácido acético del 5%.

El estudio también analizó la acción antiviral

La investigación evaluó la actividad del ácido acético frente al virus Ankara de la vacuna modificada (MVA), utilizado como modelo experimental.

Los ensayos mostraron una reducción de al menos cuatro órdenes de magnitud cuando se utilizaron concentraciones de ácido acético del 5% o superiores.

Los investigadores utlizaron una solución preparada con ácido acético de alta pureza diluido en agua, en concentraciones de entre 5% y 10%. Cabe destacar que el vinagre blanco convencional que se vende en los comercios tiene una concentración de ácido acético que suele rondar el 4% o 5%

Qué concluyó la investigación sobre el vinagre blanco

Además de las pruebas sobre superficies y en suspensión, los investigadores analizaron el efecto del ácido acético durante un ciclo de lavado de ropa simulado y encontraron una actividad antimicrobiana considerable bajo las condiciones evaluadas.

La conclusión principal fue que el ácido acético puede actuar contra determinados hongos, bacterias y virus, pero su eficacia depende de la concentración y de la formulación utilizada.

Cabe destacar que en los ensayos, la eficacia aumentó al utilizar concentraciones más elevadas y, en determinadas pruebas, al combinar el compuesto con ácido cítrico.

Vinagre blanco para la limpieza básica: qué superficies se pueden limpiar

Para una limpieza cotidiana y superficial, el vinagre blanco puede utilizarse en algunas superficies resistentes al ácido, siempre que las indicaciones del fabricante lo permitan.

Entre las opciones se encuentran: