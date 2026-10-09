El vinagre blanco ayuda a eliminar los malos olores del lavavajillas.

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina, pero con el uso puede acumular restos de comida y suciedad que provocan malos olores en su interior.

Para solucionar este problema, la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, explica un sencillo método de limpieza que utiliza dos ingredientes habituales del hogar, vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

¿Cómo limpiar y eliminar los malos olores del lavavajillas con vinagre y bicarbonato?

Según la guía de limpieza de la Universidad, ambos productos pueden utilizarse para ayudar a eliminar los malos olores del electrodoméstico.

El procedimiento recomendado consiste en los siguientes pasos:

Limpiar el filtro: revisar el filtro ubicado en la parte inferior del lavavajillas y retirar restos de comida, suciedad u otros elementos que puedan obstruirlo. Agregar vinagre blanco: colocar dos tazas de vinagre blanco en un recipiente de vidrio apto para el lavavajillas y ubicarlo en posición vertical sobre la bandeja inferior. Iniciar un ciclo de lavado: poner en funcionamiento un ciclo normal, sin detergente y con la opción de secado con calor desactivada. Incorporar bicarbonato: una vez terminado el ciclo anterior, esparcir una taza de bicarbonato de sodio en el interior del lavavajillas. Realizar un segundo lavado: iniciar otro ciclo con agua caliente para completar la limpieza. Es importante destacar que el vinagre y el bicarbonato se utilizan en ciclos separados, no mezclados al mismo tiempo.

¿Por qué aparecen malos olores en el lavavajillas?

Los restos de alimentos y la suciedad que se acumulan en el filtro y otras partes del electrodoméstico pueden contribuir a la aparición de olores desagradables.

El vinagre y el bicarbonato ayudan a eliminar suciedad y malos olores mediante ciclos de limpieza separados. Fuente: Shutterstock Luis Echeverri Urrea

Por eso, la limpieza del filtro es uno de los primeros pasos recomendados antes de utilizar el vinagre y el bicarbonato.

Además, la Universidad de Illinois aclara que siempre deben respetarse las instrucciones específicas del fabricante, ya que los procedimientos de limpieza pueden variar según el modelo.