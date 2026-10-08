Una investigación analizó las propiedades de estos ingredientes y reveló su capacidad para reducir la presencia de bacterias en ciertos alimentos.

Dos ingredientes habituales que cualquiera podría tener en su casa demostraron ser capaces de actuar contra una de las bacterias más comunes en las intoxicaciones alimentarias. El vinagre y el limón, por sus ácidos orgánicos y propiedades antimicrobianas, dieron resultados sorprendentes contra la salmonela.

La Revista Internacional de Microbiología Alimentaria publicó un estudio que demostraba la eficacia de estos ingredientes para reducir la presencia de Salmonella typhimurium en zanahorias. La investigación se encuentra publicada en PubMed, la base de datos vinculada a los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

¿Por qué estudiaron la mezcla de vinagre y jugo de limón, según PubMed?

De acuerdo con la investigación publicada en 2004, la combinación de vinagre con jugo de limón fue estudiada debido a sus propiedades antimicrobianas y su capacidad para reducir la presencia de algunas bacterias en alimentos frescos, particularmente en aquellos que pueden consumirse crudos.

El estudio evaluó su capacidad para disminuir la presencia de Salmonella typhimurium en zanahorias previamente inoculadas. El objetivo fue determinar si su aplicación conjunta brindaba mejores resultados que si se aplicaban por separado.

¿Cuáles son las propiedades de estos ingredientes?

Tanto el limón como el vinagre contienen ácidos orgánicos que contribuyen a generar un ambiente desfavorable para la supervivencia de determinados microorganismos.

El limón contiene ácido cítrico, mientras que el vinagre contiene ácido acético. Ambos dificultan la supervivencia de algunas bacterias, aunque su efectividad depende de factores como la concentración y el tiempo de exposición.

En el caso de Salmonella typhimurium, se consiguió una mayor reducción de la población bacteriana cuando se utilizó la combinación que cuando se aplicaron por separado.

El estudio evaluó su capacidad para disminuir la presencia de Salmonella typhimurium en zanahorias previamente inoculadas. El objetivo fue determinar si su aplicación conjunta brindaba mejores resultados que si se aplicaban por separado.

¿Qué arrojó la investigación y por qué es importante?

Para la investigación se utilizaron zanahorias cortadas en pequeños fragmentos, previamente contaminados con la bacteria. Posteriormente, las muestras fueron sumergidas en diferentes soluciones durante períodos de 0, 15, 30 y 60 minutos.

Los resultados fueron los siguientes:

Jugo de limón: produjo reducciones de entre 0,79 y 3,95 unidades logarítmicas en la cantidad de bacterias detectadas.

Vinagre: consiguió reducciones de entre 1,57 y 3,58 unidades logarítmicas.

Mezcla de vinagre y limón: después de 15 minutos, se observaron reducciones de 4,11 y 5 unidades logarítmicas, según las condiciones experimentales.

Después de 30 minutos: la mezcla redujo la bacteria hasta niveles que no pudieron detectarse mediante el método utilizado por los investigadores.

De acuerdo con esto, en las condiciones estudiadas, la combinación resultó más efectiva que su aplicación por separado.

Este hallazgo es importante porque permitió identificar el potencial de estos ácidos orgánicos para reducir la contaminación bacteriana en vegetales frescos.

¿Puede hacerse desde casa?

La investigación no establece un procedimiento doméstico validado para desinfectar frutas y verduras, ya que los investigadores prepararon una solución que contenía partes iguales de jugo de limón fresco y vinagre de uva pasteurizado.

Pero, al respecto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda seguir determinadas medidas: