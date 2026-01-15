Suspenden el servicio de tren más utilizado que conecta la Ciudad con una localidad clave (foto: archivo).

La tarde de este jueves se vislumbra complicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde las 15 hs se interrumpió el servicio de varias líneas de tren, lo que genera expectativa por un regreso a casa complicado.

Desde Trenes Argentinos confirmaron que tres de sus líneas más transitadas no estaban en funcionamiento, lo que generó preocupación entre los usuarios.

Cuáles son las líneas de trenes que no funcionan este jueves 15 de enero

Según la información oficial, las líneas afectadas son las siguientes:

Línea Mitre ramales Suárez y Bartolomé Mitre interrumpidos por falta de suministro eléctrico.

Tren de la Costa interrumpido por falta de suministro eléctrico.

Línea San Martín circula con demoras por falta de suministro eléctrico.

A esto se suma que desde inicios de mes, el ramal Tigre de la Línea Mitre no circula por obras.

Pasadas las 16.10 hs, desde Trenes Argentinos reportaron que Tren de la Costa reanudaba su recorrido.

Trenes interrumpidos: ¿a qué hora se retoma el servicio?

Todavía no hay datos precisos sobre la hora en la que se retomará el funcionamiento de las líneas afectadas, aunque se estima que ocurra en la próxima hora.

Se recomienda a los usuarios buscar alternativas de movilización, en un horario de mayor afluencia de pasajeros, por coincidir con el retorno a casa.

En paralelo, una tormenta avanza sobre el AMBA, lo que vuelve más complejo el panorama para la movilización de las personas.