Llevaba 22 tripulantes a bordo y desapareció en agosto de 1941 durante una misión.

En abril de 2025, un equipo de la Flota del Pacífico de la Armada rusa, junto con organizaciones de veteranos, localizó los restos del submarino soviético M-49, desaparecido en 1941 con 22 tripulantes. La verificación del hallazgo se realizó mediante vehículos submarinos operados a distancia desde el buque de rescate Ígor Beloúsov.

Este sumergible, perteneciente a la clase Maliutka y comandado por el primer teniente Sivarinovski, debía regresar a su base el 16 de agosto de 1941; sin embargo, jamás volvió a establecer comunicación. El doctor en Historia Valeri Kulichkov plantea la posibilidad de que el M-49 se estrellara contra una mina naval soviética.

El submarino M-49 fue hallado en el golfo de Pedro el Grande por la Flota del Pacífico. (Foto: archivo)

Hallazgo del submarino soviético desaparecido en el golfo de Pedro el Grande

Según informó la agencia TASS, los restos del submarino soviético M-49 fueron localizados por la Flota del Pacífico de la Armada de Rusia junto a organizaciones de veteranos submarinistas, en el golfo de Pedro el Grande, el mayor entrante del mar del Japón, cerca de la frontera con Corea del Norte.

El sumergible, con 22 tripulantes a bordo, se hundió en circunstancias aún no esclarecidas. El historiador ruso Valeri Kulichkov considera probable que el submarino, comandado por el teniente Sivarinovski, chocara con una mina naval soviética.

El hallazgo fue posible gracias al uso de modernos dispositivos de rastreo y vehículos submarinos controlados remotamente desde el buque Ígor Beloúsov. Las características del casco y el armamento coinciden con las de los submarinos de la clase Maliutka, conocidos por su reducido tamaño y facilidad de transporte por ferrocarril.

Impacto del hallazgo: memoria histórica y tecnología al servicio de la verdad

El descubrimiento del M-49 aporta información clave sobre la historia naval soviética, refuerza la colaboración entre instituciones militares y asociaciones civiles.

Se sospecha que el hundimiento fue provocado por una mina naval de origen soviético. (Foto: archivo)

Aspectos destacados del descubrimiento: