Uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes se podrá ver desde Argentina: el eclipse lunar total dará lugar a la luna de sangre próximamente durante este año.

Este fenómeno, que no se repetirá con similar visibilidad hasta finales de 2028, será visible en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, es necesario seguir algunos consejos para presenciarla de la mejor manera.

Una luna de sangre cubrirá el cielo de Argentina: por qué se da el fenómeno y cómo verla. Fuente: Shutterstock

Luna de sangre: cuándo se podrá ver en Argentina

El eclipse lunar total se desarrollará entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026. La fase más esperada (la totalidad, cuando la Luna está completamente roja) durará entre 80 y 82 minutos, una duración excepcionalmente larga que lo convierte en uno de los eclipses más prolongados de la década.

Horarios aproximados en Argentina (UTC-3)

Inicio de la fase penumbral: alrededor de las 05:44 horas

Comienzo de la totalidad: 07:04 horas

Máximo del eclipse (Luna más roja): 08:34 horas

Fin de la totalidad: 10:02 horas

Fin del eclipse penumbral: 11:22 horas.

¿Dónde se podrá ver la luna de sangre?

La luna de sangre podrá apreciarse desde gran parte de América del Norte y del Sur, así como desde el océano Pacífico y extensas zonas de Asia y Oceanía. Además, su visibilidad será total en el oeste de Estados Unidos y Canadá, en diversas islas del Pacífico y en Nueva Zelanda.

En muchas regiones de Argentina (especialmente el centro y este), la fase de mayor color rojizo ocurrirá ya con la Luna baja en el horizonte oeste o incluso durante el amanecer, por lo que se recomienda observar desde lugares con vista despejada hacia el oeste.

No es necesario desplazarse a un punto particular del país para disfrutar del fenómeno: tanto en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o Salta, como en zonas rurales o de cielos más despejados en provincias como San Juan, La Pampa, la Patagonia o el norte argentino, el eclipse podrá observarse a simple vista.

¿Por qué la Luna se vuelve roja? La explicación científica

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (llamada umbra) sobre el satélite. El satélite natural no desaparece porque la luz solar aún le llega, pero pasa filtrada a través de la atmósfera terrestre.

Esta capa actúa como un prisma gigante: dispersa las longitudes de onda azules y verdes (dispersión de Rayleigh), mientras que deja pasar principalmente los tonos rojos y naranjas.

El resultado es esa característica coloración rojiza o cobriza que da origen al nombre popular de Luna de Sangre. La intensidad del rojo puede variar según la cantidad de polvo, nubes o contaminación en la atmósfera en ese momento.

Recomendaciones para ver la luna de sangre en Argentina

Lo mejor de este eclipse: se puede observar a simple vista y sin ningún riesgo para los ojos (a diferencia de los eclipses solares). Recomendaciones para disfrutarlo al máximo: