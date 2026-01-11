La NASA ha confirmado que el 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse solar total cuya duración será notable: más de seis minutos de oscuridad total en los lugares donde se pueda observar su plenitud. Para los especialistas, este evento se considera uno de los fenómenos más significativos y asombrosos del siglo.

Este fenómeno astronómico es esperado con gran anticipación por la comunidad científica y los entusiastas de la astronomía, quienes se preparan para observarlo con atención.

El eclipse más prolongado de la historia ya está aquí: descubre dónde podrás verlo

A diferencia de otros eclipses recientes, el evento de 2027 abarcará una trayectoria que recorrerá países de Europa, África y Medio Oriente. Aunque millones podrán ver el eclipse de forma parcial, la fase total, en la que la Luna oculta por completo al Sol, solo se experimentará dentro de una estrecha franja que atravesará diez naciones.

Este corredor astronómico incluirá regiones de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, convirtiendo al fenómeno en un atractivo tanto científico como turístico.

Las razones detrás de la duración excepcional de este eclipse

Uno de los elementos clave que lo convierten en un espectáculo inusual es la posición de la Luna al momento del evento. Los astrónomos explican que el satélite estará en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, lo que provoca una cobertura solar más extensa y un oscurecimiento más prolongado.

Esa particular alineación permitirá que la totalidad alcance una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos, un intervalo que supera por amplio margen al de eclipses recientes, como el registrado en abril de 2024, cuyo máximo fue de 4 minutos y 28 segundos.

La franja de sombra: un recorrido de más de 15.000 km

La trayectoria del eclipse recorrerá más de 15.000 kilómetros, con un ancho aproximado de 258 km. Aunque se trata de un tramo extenso, representa apenas un 0,5% de la superficie terrestre, lo que convierte a la zona de totalidad en un área exclusiva para quienes deseen observarlo en su máxima expresión.

Ciudades como Tarifa en España, zonas costeras de Túnez y la región de Luxor en Egipto figuran entre los puntos más privilegiados para contemplar el fenómeno.

¿El planeta enfrentará un oscurecimiento total?

En las redes sociales se ha difundido información que exagera la magnitud del eclipse, sugiriendo que el planeta quedará completamente a oscuras.

No obstante, los expertos precisan que la experiencia no se asemeja a una noche completa, sino a un crepúsculo de 360 grados, un descenso temporal de la luz solar que es exclusivo del área donde se proyecta la sombra lunar.