Una investigación científica reveló que caminar puede aliviar el dolor lumbar sin gastar dinero en calmantes

Caminar podría ser la forma más simple y efectiva de aliviar el dolor lumbar, según una reciente investigación científica. El estudio sugiere que una caminata podría reducir el malestar sin necesidad de medicamentos costosos.

Un estudio reciente publicado en The Lancet reveló que para adultos con antecedentes de dolor lumbar, seguir una rutina de caminatas puede ser altamente eficaz para evitar que el dolor en la parte baja de la espalda vuelva a aparecer.

Caminar como solución para aliviar el dolor lumbar

Hoy en día, se sabe que el reposo no solo no alivia el dolor lumbar, sino que puede empeorarlo. Según el estudio publicado en The Lancet, las personas que caminaban después de un episodio de lumbalgia tardaban significativamente más en experimentar otro episodio en comparación con quienes no realizaban caminatas.

"Nuestra intervención redujo el riesgo de recurrencia del dolor lumbar que limitaba la actividad diaria en un 28%, mientras que la recurrencia del dolor lumbar que llevó a los participantes a buscar atención de un profesional de la salud disminuyó en un 43% en comparación con el grupo control", declaró Simon French, profesor del Departamento de Quiropráctica de la Universidad Macquarie, al sitio web EL PAÍS.

Caminar regularmente puede ayudar a prevenir la recurrencia del dolor lumbar, según un reciente estudio publicado en The Lancet. (Foto: Freepik)

Aunque anteriormente se habían realizado pocos estudios sobre la relación entre ejercicio y dolor lumbar, estos se enfocaban principalmente en ejercicios complejos y grupales. En cambio, este estudio destaca que caminar es una opción simple, económica y accesible que ofrece beneficios significativos.

La actividad física no solo fortalece las estructuras y músculos de la columna, sino que también ayuda a reducir el estrés y mejorar el bienestar general.

Además, se subraya la importancia de personalizar los programas de caminata y combinarlos con intervenciones educativas sobre el dolor y el movimiento. Aunque caminar no es una cura definitiva, se presenta como una alternativa accesible para prevenir la recurrencia del dolor lumbar.



Una rutina de caminatas regulares puede reducir significativamente el riesgo de dolor lumbar que limita la actividad diaria. (Foto: Freepik)

Ejercicios para aliviar el dolor lumbar sin gastar dinero

Estos ejercicios son fáciles de hacer en casa y no requieren ningún equipo especial, ofreciendo una forma económica y efectiva de aliviar el dolor lumbar:

Estiramiento de rodillas al pecho: acostate sobre tu espalda con las piernas extendidas. Doblá una rodilla hacia tu pecho y agarrala con ambas manos. Mantené la posición durante 20-30 segundos y después cambiá de pierna.





acostate sobre tu espalda con las piernas extendidas. Doblá una rodilla hacia tu pecho y agarrala con ambas manos. Mantené la posición durante 20-30 segundos y después cambiá de pierna. Rotaciones lumbares: acostate sobre tu espalda con las rodillas dobladas y los pies planos en el suelo. Dejá caer las rodillas suavemente hacia un lado mientras mantenés los hombros en el suelo. Mantené durante 20-30 segundos y luego cambiá de lado. Repetí 2-3 veces por lado.





acostate sobre tu espalda con las rodillas dobladas y los pies planos en el suelo. Dejá caer las rodillas suavemente hacia un lado mientras mantenés los hombros en el suelo. Mantené durante 20-30 segundos y luego cambiá de lado. Repetí 2-3 veces por lado. Estiramiento de la parte baja de la espalda : acostate sobre tu espalda con las piernas estiradas. Llevá una rodilla hacia el pecho, manteniéndola con ambas manos. Mantené durante 20-30 segundos y después cambiá de pierna.





: acostate sobre tu espalda con las piernas estiradas. Llevá una rodilla hacia el pecho, manteniéndola con ambas manos. Mantené durante 20-30 segundos y después cambiá de pierna. Plancha: colocate en posición de flexión, pero descansá sobre los antebrazos en lugar de las manos. Mantené el cuerpo en línea recta desde los talones hasta la cabeza, sostené la posición durante 20-30 segundos y repetí 2-3 veces.

Antes de realizar o modificar tu rutina diaria, se recomienda consultar con un especialista.