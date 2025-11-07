El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por una ola de frío en la provincia de Buenos Aires que se empezará a sentir con la entrada del fin de semana. Justamente, las bajas temperaturas llegarán después de las tormentas intensas.

El organismo que vigila el clima en Argentina ya había advertido por las intensas precipitaciones en la región, con posibilidad de caída de granizo. Tanto el viernes como el sábado se esperan algunas gotas en la provincia.

¿A qué zonas afectará la ola de frío?

La ola de frío se sentirá principalmente en el interior de Buenos Aires y la Costa Atlántica. Durante este sábado 8 de noviembre, el partido con menor temperatura será Cañuelas, con 7° C .

Ahora bien, el punto más frío de la provincia será Tandil, en donde se registrarán 5° C de mínima para este domingo 9 de noviembre. Previamente, el SMN había especificado que las temperaturas podían alcanzar los 2° C, aunque ahora actualizó su pronóstico subiendo las mínimas.

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no afectarán las heladas con mayor intensidad, dado que se esperan mínimas de 10° C y máximas de 21° C en promedio.

Alerta por lluvias en Buenos Aires

Este viernes, hay alerta meteorológica en todo el territorio bonaerense por lloviznas y lluvias aisladas para todos los 135 partidos que componen la provincia.

Para el sábado se espera que esté mayormente nublado y podrían llegar lluvias por la tarde a la zona oeste y sur de Buenos Aires. Entre las jurisdicciones afectadas, están Bahía Blanca, Trenque Lauquen, Olavarría, Necochea, Mar del Plata y San Clemente del Tuyú, entre otras.

Recomendaciones del SMN ante una alerta por tormentas